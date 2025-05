Guinée : la CRIEF condamne Dr Ibrahima Kourouma à 4 ans de prison ferme

Ce mercredi 14 mai 2025, la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a rendu son verdict dans l’affaire impliquant l’ancien ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, Ibrahima Kourouma. Reconnu coupable d’enrichissement illicite sous le régime d’Alpha Condé, il a été condamné à quatre ans d’emprisonnement ferme.

En plus de la peine privative de liberté, M. Kourouma écope d’une amende de 3 milliards de francs guinéens et devra verser 5 milliards GNF au titre de dommages et intérêts. La cour a également ordonné la saisie de plusieurs de ses biens ainsi que de ses comptes bancaires.

Son co-accusé, Mohamed V. Sankhon, ancien directeur administratif et financier (DAF) du ministère, a quant à lui été relaxé au bénéfice du doute. Il n’a pas été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et a été renvoyé sans suite pour les poursuites engagées à son encontre.

Il faut noter que, c’est le 21 avril 2022, que le Dr Ibrahima Kourouma a été mis sous mandat de dépôt suite à des accusations de fraudes financières massives. Dans ce dossier, lui et Mohamed V Sankhon étaient accusés d’avoir dérobé plus de 12 millions de dollars américains et 612 milliards de francs guinéens lors de leur administration des fonds publics alloués à l’éducation préuniversitaire et à divers projets gouvernementaux.

Aminata Camara