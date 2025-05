« Où sont nos colis ? » : des femmes crient leur colère contre Mauritania Airlines

Depuis le vendredi 23 mai 2025, un groupe de femmes guinéennes — en majorité des commerçantes — est rentré à Conakry à bord d’un vol de la compagnie Mauritania Airlines en provenance de Dakar. Mais à ce jour, plus d’une semaine plus tard, elles attendent toujours leurs bagages. Malgré leurs nombreuses démarches, la compagnie reste silencieuse, alimentant la frustration et l’inquiétude des passagères.

Ces femmes, dont les colis sont majoritairement composés de vêtements de fête commandés à l’avance, se retrouvent dans une impasse à quelques jours de la célébration. Face à l’urgence, elles ont décidé de se rendre à l’agence locale de Mauritania Airlines pour exiger des explications.

Parmi elles, Mme Soumah, vendeuse de vêtements sur mesure. Elle raconte sa mésaventure :

« Depuis le 23 mai, nos bagages ne sont toujours pas arrivés. Nous sommes allées trois fois à l’aéroport, espérant les récupérer, mais chaque fois, c’est une déception. Aujourd’hui, nous nous sommes mobilisées pour venir à l’agence et comprendre ce qui se passe. Dans mes colis, j’ai des habits déjà payés qui doivent partir en France. La fête, c’est vendredi. Que vais-je dire à mes clientes ? Comment ces gens-là vont faire là-bas ? Ce sont des commandes ! ».

Mme Touré Mmah, également concernée, partage sa colère.

« Nous étions toutes dans le même vol. À l’aéroport de Dakar, même pour un kilo de plus, ils vous font payer. Mais une fois arrivées ici, aucun de nos bagages n’est là. On nous balade : jeudi, puis vendredi, maintenant on ne sait plus quoi croire. Pendant ce temps, d’autres passagers récupèrent leurs colis. Pourquoi pas nous ? Personnellement, je ne recommanderai jamais Mauritania Airlines à qui que ce soit ! », a-t-elle témoigné.

« J’ai dans mes colis des habits faits sur commande, déjà payés. Certains doivent aller à l’étranger, d’autres sont destinés à des clients qui voyagent à Kankan pour la fête, et le convoi part demain. Si ces clients m’accusent d’escroquerie, que vais-je faire ? On m’a confié de l’argent, mais les colis n’arrivent pas. Où sont nos colis ? », s’interroge-t-elle.

Sur place, à l’agence de la compagnie, les femmes disent n’avoir reçu aucune réponse claire. Seuls leurs talons de bagages ont été récupérés par un agent, sans aucune explication. Résolues à obtenir gain de cause, elles affirment qu’elles ne quitteront pas les lieux sans leurs effets.

Contactée par notre rédaction, une représentante de Mauritania Airlines — qui a refusé de décliner son identité — a tenté d’apporter quelques explications.

« Franchement, je ne sais pas exactement quel est le problème. Ce qui est sûr, tous les bagages ne sont pas arrivés. Ils nous ont dit d’attendre un second vol prévu pour mercredi prochain. Normalement, les bagages sont inclus avec le billet. Nous sommes en train de discuter avec la direction en Mauritanie pour que tout arrive au plus vite », a-t-elle confié.

Cette affaire met en lumière les failles persistantes dans la qualité des services aériens offerts à des passagers souvent vulnérables. Lassées de promesses non tenues, les victimes envisagent désormais de porter plainte contre la compagnie.

« Nous allons saisir un cabinet d’avocats pour poursuivre Mauritania Airlines », assurent-elles, déterminées.

N’Famoussa Siby