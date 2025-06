Sahel : vivement une mobilisation africaine contre le terrorisme

Hier, lundi 2 juin, l’armée malienne a annoncé avoir repoussé une tentative d’incursion terroriste dans le camp de Tombouctou. Une semaine plus tôt, c’est la position militaire nigérienne d’Eknewan qui subissait une attaque menée par une horde de djihadistes. Quant au Burkina Faso, le 11 mai dernier, Djibo et sept autres localités des provinces du Soum et du Yatenga, dans le nord du pays, faisaient l’objet d’une offensive coordonnée des combattants du groupe Ansarul Islam, une branche locale du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM, affilié à Al-Qaïda).

Trois illustrations tragiques de la persistance de l’insécurité dans la bande sahélienne, en dépit des discours rassurants que certains continuent de distiller. Et les pays côtiers d’Afrique de l’Ouest ne sont pas épargnés, comme l’a récemment montré l’attaque tragique contre une position de soldats béninois. Mais curieusement, de l’Union africaine à la CEDEAO, on observe de l’attentisme, voire de l’indifférence. Une posture d’autant plus regrettable qu’elle a déjà contribué au péril politique que connaissent aujourd’hui le Mali, le Burkina Faso et le Niger.

Que les autorités militaires maliennes aient réussi ou non à déjouer les assauts contre le camp militaire et l’aéroport de Tombouctou n’est pas l’essentiel. Le véritable problème, c’est que des assaillants aient eu l’audace de lancer de telles offensives. C’est le symptôme d’une menace qui demeure. Et pourtant, à ce jour, le Mali semble afficher un meilleur bilan dans la lutte contre l’insécurité. Le Burkina Faso, quant à lui, reste le maillon faible de ce défi titanesque. Dans ces trois pays, les pertes humaines, civiles et militaires, se comptent par dizaines chaque semaine. Et après chaque drame, on assiste à un jeu puéril de communiqués entre autorités et groupes armés, chaque camp s’acharnant à revendiquer la victoire. On en oublierait presque que, derrière ce mot, se cachent parfois des enfants déchiquetés, des familles brisées à jamais, et des blessures physiques et morales irréparables.

Évidemment, des responsabilités doivent être situées. D’autant plus que, dans ces trois pays, les autorités de transition ont souvent tendance à minimiser la gravité de la situation, ou à en imputer la faute à leurs prédécesseurs, voire à des partenaires extérieurs. Mais l’urgence est telle qu’il ne s’agit plus de chercher des coupables. Il faut, en toute bonne foi, reconnaître que le défi est là, qu’il s’amplifie, et qu’il nous menace tous. Il est donc temps de sortir des contradictions stériles entre dirigeants, de dépasser les clivages idéologiques, et de prendre la juste mesure du danger.

Certes, les défis ne manquent pas en Afrique. Mais dans la hiérarchie des priorités, il est étonnant que nos dirigeants ne semblent toujours pas avoir compris que la présence désormais assumée des djihadistes dans la bande sahélienne constitue le péril le plus urgent. Au point que l’on devrait hâter les pas. Qu’un sommet extraordinaire consacré à cette problématique devrait être convoqué. Qu’il faudrait évaluer les ressources humaines, matérielles et financières à mobiliser pour aller à l’assaut de ce mal.

Mais rien de tout cela ne semble à l’ordre du jour. Aucune stratégie globale ne se dessine. Pendant que le Mali, le Burkina Faso et le Niger se démènent comme ils peuvent, le reste du continent semble croiser les bras, voire détourner le regard. Pourtant, ce danger-là est à la porte de chacun de nous.

Boubacar Sanso Barry