Sécurité maritime : la Guinée muscle ses capacités avec 67 agents formés

Le Directeur national de la Marine marchande de Guinée a présidé, ce jeudi 5 juin 2025, la cérémonie officielle de remise des certificats de participation à la formation multisectorielle en sécurité maritime. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet SWAIMS. La cérémonie s’est tenue à la Brigade des unités flottantes de l’Armée de mer, dans l’enceinte du Port autonome de Conakry.

Au total, 67 agents issus du Centre national de surveillance et de police des pêches (CNSP), de la Marine marchande et de la Marine nationale ont été formés localement sur des thématiques cruciales, telles que :

la lutte contre la pollution et la pêche INN (illicite, non déclarée et non réglementée) ;

les techniques VBSS (Visit, Board, Search and Seizure) ;

la criminalité maritime.

Dans son discours, Alphonse Michel Bangoura, commandant de la Brigade des unités flottantes de l’Armée de mer, a rappelé — au nom du Chef d’état-major de l’Armée de mer — que cette cérémonie marque la clôture d’un stage de formation dont l’objectif global est de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie maritime de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de renforcer la sécurité et la sûreté maritimes dans le Golfe de Guinée.

« Pendant dix-sept (17) jours, du lundi 19 mai au jeudi 5 juin 2025, cette formation a bénéficié aux agents du Ministère de la Défense nationale, du Ministère des Transports et du Ministère de la Pêche et de l’Économie maritime. Pour sa mise en œuvre, dans le cadre du projet SWAIMS piloté par l’établissement Camões du Portugal, les ministères concernés ont désigné les structures suivantes pour y prendre part : la Brigade des unités flottantes de l’Armée de mer (Ministère de la Défense nationale) ; la Direction nationale de la Marine marchande (Ministère des Transports) ; le Centre national de surveillance et de police des pêches, communément appelé CNSP (Ministère de la Pêche et de l’Économie maritime) », a-t-il déclaré.

Dans son allocution, le Directeur national de la Marine marchande Paul Moussa Diawara, représentant le Ministre des Transports et porte-parole du gouvernement, a indiqué que ce jour marque l’aboutissement d’un long processus, mais aussi le point de départ d’un engagement renouvelé.

« La remise de ces certificats n’est pas une fin en soi, mais le symbole d’une montée en compétence collective, d’une confiance mutuelle entre partenaires et d’un renforcement tangible des moyens de lutte contre les menaces maritimes. Ces actions ne sont ni ponctuelles ni isolées. Elles s’inscrivent pleinement dans la vision stratégique du Président Mamadi Doumbouya, qui, à travers la politique de refondation de l’État, fait de la sécurité maritime une priorité nationale et un pilier de la souveraineté dans nos espaces maritimes », a-t-il soutenu.

Selon lui, cette cérémonie incarne le couronnement d’un partenariat stratégique entre la République de Guinée, la CEDEAO, l’Union européenne, l’Institut portugais Camões et la Marine portugaise, dans le cadre du programme SWAIMS : une initiative régionale d’envergure visant à renforcer la gouvernance et la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée.

Au nom de la Direction nationale de la Marine marchande, Paul Moussa Diawara a réitéré son engagement total à poursuivre cette dynamique de coopération, à capitaliser les acquis de cette formation, et à œuvrer — aux côtés de toutes les institutions concernées — pour une sécurité maritime forte, résiliente et souveraine, conformément aux aspirations du peuple guinéen et à la vision éclairée du Président Mamadi Doumbouya.

De son côté, le formateur portugais a remercié les autorités pour cette initiative ainsi que pour la confiance placée en lui. Il a également salué l’engagement et le sérieux des participants tout au long de la formation.

La cérémonie s’est achevée par la remise des satisfecit, suivie d’un déjeuner offert par la Direction nationale de la Marine marchande à ses hôtes.

Balla Yombouno