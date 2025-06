Examens de sortie 2025 : les filles représentent 70 % des 22 562 candidats

Dans l’après-midi du jeudi 5 juin 2025, le Ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Emploi, à travers son secrétaire général, Julien Bongono, a animé une conférence de presse au sein du département. Objectif : faire le point sur les préparatifs des examens de sortie de l’année académique 2024-2025 et annoncer officiellement la nouvelle date de leur tenue, repoussée de 24 heures pour des raisons logistiques.

Ces examens concernent les apprenants issus des établissements publics et privés d’enseignement technique et de formation professionnelle, dans les filières industrielles, tertiaires, agricoles, sanitaires, hôtelières, artistiques, sportives et sociales.

« Les examens de sortie, session 2025, vont effectivement démarrer sur toute l’étendue du territoire le mardi 10 juin 2025. C’est un exercice récurrent que nous organisons chaque année, mais cela ne le rend pas moins important. Cette conférence de presse vise à informer l’opinion publique et à partager les mesures prises pour garantir des examens crédibles, inclusifs, sécurisés et modernisés. C’est aussi l’occasion de présenter les innovations introduites cette année, fruits des réformes engagées sous l’impulsion de Madame la Ministre, conformément à la feuille de route transmise par le gouvernement », a déclaré Julien Bongono.

Parmi les principales innovations de cette session figure la digitalisation du processus de production des cartes d’examen.

« Autrefois, nous produisions des cartes d’examen manuellement : les photos étaient collées ou agrafées sur les badges, avec un risque de substitution et de falsification. Ce procédé, fastidieux et source d’erreurs, a été remplacé cette année par une digitalisation complète. De plus, la généralisation de l’enregistrement des apprenants sur la plateforme BACOP a permis la digitalisation des listes de candidats, conformément à une note circulaire envoyée dès le début de l’année aux établissements publics et privés », a-t-il souligné.

Une autre nouveauté technique concerne la codification des procès-verbaux (PV).

« Nous avons rénové la codification des PV des candidats. À présent, rien qu’en consultant un PV, un initié peut identifier l’école d’origine du candidat, sa région, son centre et sa filière », a-t-il affirmé.

En ce qui concerne les réformes structurelles, le secrétaire général a été formel.

« Désormais, aucun examen ni concours public ne se tiendra dans des centres ou établissements privés. C’est une responsabilité de l’État d’assurer la tenue des évaluations nationales dans des centres sécurisés. Madame la Ministre a pris l’engagement que tous les examens et concours relevant de l’enseignement technique et de la formation professionnelle se dérouleront uniquement dans des centres publics », a-t-il indiqué.

Quelques chiffres clés de la session 2025 :

22 562 candidats, dont 70 % de filles, répartis dans 141 filières ;

81 centres d’examen répartis dans les 8 régions administratives ;

2 454 surveillants mobilisés ;

658 correcteurs pour les épreuves théoriques, 507 pour les travaux pratiques ;

Environ 2 863 encadreurs pour la supervision et la logistique ;

Plus de 311 agents de sécurité et 295 agents de santé mobilisés pour assurer la sécurité générale et sanitaire des examens.

Aminata Camara