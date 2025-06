CEE : Elhadj Mansa Moussa Sidibé préside le lancement des épreuves à Dixinn

Les épreuves du Certificat de Fin d’Études Élémentaires (CEE) ont été lancées ce jeudi 12 juin sur l’ensemble du territoire national. Dans la commune de Dixinn, à l’école primaire Tito c’est l’honorable Elhadj Mansa Moussa Sidibé, professeur, ancien inspecteur général du travail, ancien ministre et membre du CNT, qui a présidé le lancement des premières épreuves en présence du directeur communal de l’éducation de Dixinn, ainsi que des agents de sécurité et de santé.

Selon Mamadi Konaté, directeur communal de l’éducation de Dixinn, 4 677 candidats, dont 2 382 filles, sont inscrits cette année dans la commune. Ils sont répartis dans 16 centres d’examen : un centre franco-arabe et 15 centres d’enseignement général.

Aux dires du DCE, tout se déroule bien pour le moment dans sa commune.

« On n’a pas de problème. Les enfants sont dans les centres. Nous avons vérifié quelques centres, et nous sommes au lieu de lancement. Donc, pour le moment, tout va bien », a-t-il déclaré.

Il a profité de l’occasion pour rappeler les consignes strictes aux surveillants.

« Les consignes sont claires : il ne faut pas traumatiser les enfants, ce sont des tout-petits. Il faut les accompagner lors du remplissage des fiches, les assister sans leur montrer les sujets. Vous savez, l’en-tête, c’est leur première fois. Il ne faut pas crier sur eux. Il faut veiller à ce que tout se passe dans des conditions normales», a-t-il indiqué.

Il a également mis en garde contre les comportements inappropriés.

« Nous serons très fermes avec ceux qui viendraient perturber l’ambiance, bavarder ou stresser les enfants. Même les enseignants doivent être surveillés, car certains écrivent les réponses au tableau. Cela est strictement interdit », a-t-il souligné.

Après la cérémonie de lancement, l’honorable Elhadj Massan Moussa Sidibé a rappelé que les examens sont un moment crucial de contrôle et d’évaluation, destiné à permettre aux élèves de démontrer ce qu’ils ont appris.

« Un examen permet à un jeune de se positionner face à son avenir. Il est essentiel de se former, de suivre l’école sérieusement. Quand les jeunes ont la volonté de réussir, et que les parents les soutiennent, ils deviennent des citoyens compétents, des cadres de la nation. À notre époque, chacun voulait être premier. C’est avec cet esprit de compétition saine que l’école pourra produire des cadres responsables », a-t-il dit.

Présent pour constater le bon déroulement des examens, le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, Jean Paul CEDY, s’est dit satisfait des dispositions prises.

« Je suis censé être partout, et je le suis à travers les responsables déconcentrés et décentralisés. Il est donc normal que je vienne personnellement voir ce qui se passe dans les écoles. Je suis venu confiant, et ce que j’ai vu sur place me rassure.Lancement du Certificat d’Études Élémentaires à Sanoyah : discipline et rigueur au rendez-vous », a-t-il soutenu.

Il a conclu en saluant la mobilisation de tous les acteurs.

« Je suis heureux de constater que les forces de sécurité, les services de santé, les journalistes et le personnel éducatif sont tous en place. C’est exactement ce que nous attendions », a-t-il conclu.

Balla Yombouno