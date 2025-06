Hafia FC-Horoya AC : L’orgueil face à la couronne

Ce vendredi 13 juin 2025 à 16h, le stade Petit Sory de Nongo va accueillir un choc électrique : le Hafia FC, 2e au classement, à égalité de points avec la Renaissance, reçoit son éternel rival, le Horoya AC, solide leader avec huit longueurs d’avance.

À la veille de ce Classico guinéen aux allures de finale, les deux entraîneurs ont animé une conférence de presse d’avant-match pour livrer leur état d’esprit. Le Horoya, toujours amer après sa défaite à l’aller (0-1), veut prendre sa revanche et faire un grand pas vers le titre, voire sécuriser son avance.

Le coach adjoint du Horoya AC, Diego Soumah, affiche la détermination de son groupe.

« C’est un match particulier, peu importe le classement. Hafia-Horoya, c’est toujours un gros choc où les joueurs doivent se surpasser. En plus, cette fois, c’est le premier contre le deuxième. On prend les matchs un à un, mais l’objectif est clair : venir faire un résultat ici. À l’aller, ils sont venus nous battre chez nous, donc nous devons impérativement réagir. On est concentrés, c’est notre concurrent direct, et le championnat est loin d’être terminé », a-t-il déclaré.

De son côté, le coach algérien du Hafia, Adjaly Akdar, relativise mais reste ambitieux.

« Ce match, on le prépare comme les autres, même si Hafia-Horoya reste un duel particulier dans notre championnat. C’est encore plus crucial car c’est un match de fin de saison. À l’aller, on avait gagné 1-0 là-bas, avec un effectif plus stable. Aujourd’hui, on sait que mathématiquement, rien n’est joué. Regardez l’Italie : l’Inter avait 8 points d’avance, puis a perdu trois matchs, et Naples est passé devant pour remporter le titre. Tant que c’est possible, on jouera nos chances à fond, tout en respectant le parcours du Horoya », a-t-il indiqué.

Pour rappel, le Horoya AC reste sur deux défaites consécutives face au Hafia, lors des dernières rencontres toutes deux concédées au stade de Yorokoguiya. Le match de ce vendredi s’annonce donc bouillant, entre un Hafia qui rêve de renverser la hiérarchie, et un Horoya déterminé à stopper l’hémorragie.

Lonceny Camara