Le Horoya sacré champion pour la 21e fois malgré un nul face à la Flamme Olympique

Le Horoya AC décroche son 21e titre de champion de Guinée. Un nul (1-1) face à la Flamme Olympique, ce jeudi après-midi à Yorokoguiya, a suffi au club de Matam pour assurer le sacre, à trois journées de la fin du championnat.

Après une précieuse victoire contre son rival historique lors de la précédente journée, le HAC n’avait besoin que d’un point pour plier l’affaire. Mission accomplie dans une ambiance festive.

Les Rouge et Blanc ouvrent le score à la 22e minute grâce à un sublime coup franc de Sékou Bangoura. Mais le club de Dixinn est rejoint au score sur un but contre son camp malheureux de Kaba Ibrahima, dont la déviation de la tête surprend le gardien Ousmane Camara. Le score n’évoluera plus. Ce nul suffit au bonheur des supporters du Horoya, qui célèbrent un nouveau triomphe national.

À Coléah, le choc entre le Hafia FC et la Renaissance FC s’est soldé sur un score nul et vierge (0-0). Dans un stade plein à craquer, les deux prétendants à la deuxième place, synonyme de qualification en Coupe CAF, se sont neutralisés malgré un penalty raté par Ibrahima Daffé à la 54e minute. Le portier Mory Keita est resté impérial sur sa ligne.

À trois journées de la fin, le suspense reste total pour la course à l’Afrique. Tout reste à jouer.

En queue de peloton, la lutte pour le maintien est plus serrée que jamais. Foot Élite (30 pts), Milo FC (27 pts), Loubha FC (27 pts), Wakriya AC (26 pts) et la Flamme Olympique (26 pts) se battent pour leur survie en Ligue 1. L’Académie SOAR, avec seulement 7 points, est d’ores et déjà reléguée en deuxième division.

Avec 32 points chacun, l’AS Kaloum et le RCCK, ainsi que le CIK (34 pts) et la SAG (35 pts), peuvent encore rêver d’un ticket continental. Mathématiquement, rien n’est encore joué, et la fin de saison s’annonce haletante à tous les étages.

