Conakry : Vers la fin de la décharge de Dar-es-Salam ?

Le dimanche 15 juin dernier, les habitants de Dar-Es-Salam sont descendus dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol face à l’insalubrité qui menace leur quotidien. Brandissant des pancartes aux messages forts tels que « Dar-Es-Salam n’est pas un dépotoir », « Nous méritons un air pur » ou encore « Nous méritons le droit à la vie », ils ont interpellé les autorités de la transition sur les dangers sanitaires et environnementaux causés par la décharge d’ordures dans leur quartier.

L’heure de la transformation a-t-elle enfin sonné pour la décharge de Dar-es-Salam ? Située à Gbessia, cette immense montagne d’ordures de 30 hectares, à ciel ouvert, étouffe depuis des années les quartiers environnants sous les déchets, les odeurs pestilentielles et les risques sanitaires. Aujourd’hui, le gouvernement guinéen annonce un tournant majeur : la délocalisation et la reconversion de ce site devenu un véritable cauchemar écologique.

Ce projet ambitieux, soutenu par des partenaires publics et privés, prévoit la fermeture définitive de la décharge, sa dépollution, et la valorisation des déchets qu’elle contient, une opportunité de production de biogaz et de recyclage à grande échelle. Mieux encore, un parc urbain pourrait sortir de terre, là où gisaient autrefois des tonnes d’immondices.

Selon la Primature, le Premier ministre Amadou Oury Bah, conscient de l’ampleur du défi, a reçu Alpha Ibrahima Sylla, Directeur pays de l’entreprise ARTELIA, en première ligne sur ce projet. Cette société d’ingénierie, présente en Guinée depuis 2023, mène actuellement une étude technique financée par l’Ambassade de France à travers le FASEP.

Ce projet s’inspire du modèle d’Akouedo en Côte d’Ivoire, où un site de 100 hectares a été transformé avec succès.

Le Premier ministre a salué cette initiative et appelé à une synergie renforcée entre les services étatiques, les experts et les partenaires techniques pour réussir cette métamorphose historique. Car au-delà de l’environnement, c’est une question de dignité, de santé publique et d’avenir urbain qui se joue à Dar-es-Salam.

