Enlèvement de Me Mohamed Traoré : Les Huissiers dénoncent une dérive inacceptable

L’enlèvement brutal de l’ancien bâtonnier Me Mohamed Traoré dans la nuit du 20 au 21 juin continue de provoquer une onde de choc au sein de la société guinéenne. La Chambre Nationale des Huissiers de Justice de Guinée, à travers une déclaration, exprime sa profonde indignation face à ce qu’elle qualifie de « pratique récurrente et inacceptable ».

« Comme dans un film dramatique, il est enlevé et soumis à toutes sortes de traitement déshonorant et dégradant », dénonce l’institution, qui fustige une atteinte grave aux valeurs de justice, de dignité humaine et de sécurité dans un État de droit. Me Traoré venait à peine de regagner la capitale après son pèlerinage à La Mecque, lorsqu’il a été violemment arraché à son domicile.

Pour les huissiers, cet acte ne vise pas seulement un homme, mais toute une symbolique : celle de la justice en tant que pilier fondamental de la stabilité nationale. « Quand la justice est attaquée, c’est la République elle-même qui chancelle », avertit la déclaration signée par Me Aboubacar Camara, président de la Chambre.

L’organisation appelle les autorités judiciaires à faire toute la lumière sur cette affaire, afin de restaurer la confiance des citoyens et éviter que la Guinée ne devienne un espace d’arbitraire et d’impunité. Elle souligne que « rendre ce pays fréquentable » est une responsabilité collective.

Lorsque ces valeurs sont bafouées, nous assistons à une détérioration progressive de cette image : « Guinée terre d’asile et d’hospitalité ».

Dans un contexte où les libertés fondamentales sont de plus en plus mises à l’épreuve, cet enlèvement relance le débat sur l’état de droit et la protection des défenseurs de la justice.

