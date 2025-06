Drame à Kagbelen : le témoignage poignant de Fatoumata Diallo

Comme annoncé dans notre précédent article, trois jeunes ont perdu la vie à la suite de la consommation de la drogue Kush à Keitayah dans la commune urbaine de Kagbelen. Dans l’après-midi du mardi 24 juin, une nouvelle victime est malheureusement venue s’ajouter à cette liste macabre.

Après avoir identifié le corps de son fils, Amadou Sadjo Kanté, Fatoumata Diallo, visiblement anéantie par cette perte tragique, s’est exprimée en larmes :

« C’est hier vers 14h qu’il est sorti de la maison pour aller travailler. Il n’est plus revenu, et toute la nuit, nous sommes restés sans nouvelles. Ce matin, un de ses amis est venu déposer sa moto. J’ai tout de suite compris que quelque chose n’allait pas, mais lui aussi a refusé de me dire ce qui se passait. De recherche en recherche, nous avons appris qu’il y avait eu des cas de décès dans le quartier. Je suis venue dans l’espoir de ne pas le trouver parmi eux, et c’est là que je découvre son corps, étendu comme ça… Il m’a juste dit “Maman, je vais au travail”, et je lui ai demandé de rentrer tôt. Sans savoir que je ne le reverrais plus… », a-t-elle raconté, bouleversée.

Par ailleurs, cette mère terrassée par le chagrin a lancé un appel aux autorités de la transition guinéenne pour qu’elles prennent des mesures fermes contre la prolifération de cette drogue, devenue selon elle un fléau récurrent dans le pays.

Aminata Camara