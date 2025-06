Africa Global Logistics Guinée : une nouvelle ère avec Ibrahima Diallo à la tête de la direction générale

C’est autour d’un déjeuner de presse organisé ce mardi 24 juin 2025 à Conakry qu’Africa Global Logistics Guinée (AGL Guinée) a officiellement présenté son nouveau Directeur général, Ibrahima Diallo. Cette nomination, loin d’être anodine, marque un tournant dans la stratégie de l’entreprise. Pour la première fois, un Guinéen accède à la plus haute fonction de la filiale nationale du géant de la logistique et des services portuaires. Une rupture significative qui s’inscrit dans une dynamique nouvelle portée par le groupe.

Un symbole de confiance et de changement

En portant son choix sur Ibrahima Diallo, AGL envoie un message fort : celui de la confiance placée en l’expertise locale. « Cette nomination incarne une volonté affirmée de renforcer l’ancrage de l’entreprise dans le tissu économique guinéen« , a souligné un représentant du groupe. Elle symbolise également une rupture avec une certaine tradition managériale où les postes stratégiques étaient le plus souvent confiés à des expatriés.

Des ambitions à la hauteur des défis économiques

Prenant la parole devant des représentants des médias, Ibrahima Diallo n’a pas tardé à dévoiler les grandes lignes de son projet pour AGL Guinée. Ambitieux, ce dernier entend inscrire l’entreprise dans la dynamique de transformation économique que connaît actuellement la Guinée.

« Mon ambition est de hisser AGL Guinée au rang des acteurs majeurs du développement portuaire en Afrique de l’Ouest, en synergie avec les grandes mutations économiques de notre pays », a-t-il déclaré. Et pour joindre l’acte à la parole, il a annoncé le lancement, d’ici à la fin de l’année, des travaux de construction d’un nouveau quai sur le terminal à conteneurs de Conakry.

200 millions d’euros d’investissement à l’horizon

Ce projet s’inscrit dans un vaste programme d’investissement estimé à 200 millions d’euros sur les deux prochaines années. Outre l’extension des infrastructures, cette enveloppe servira à l’acquisition de nouveaux équipements, à même de répondre à l’accroissement soutenu des activités portuaires en Guinée.

Dans une perspective de performance et d’anticipation, Ibrahima Diallo a également évoqué la nécessité d’investir dans le capital humain. Il a ainsi lancé un appel en faveur de la formation dans les métiers portuaires et logistiques, domaines dans lesquels AGL prévoit de recruter massivement. « Pour réussir, nous avons besoin de compétences locales solides. AGL veut jouer un rôle moteur dans la formation des jeunes Guinéens aux métiers du futur », a-t-il affirmé.

Une page se tourne, une autre s’ouvre

Avec cette nouvelle orientation, AGL Guinée affiche clairement ses ambitions : devenir un acteur central du développement logistique du pays, tout en renforçant ses engagements envers la formation et l’inclusion locale. La nomination d’Ibrahima Diallo pourrait ainsi bien marquer le début d’un nouveau chapitre pour l’entreprise, plus enraciné, plus audacieux et plus résolument tourné vers l’avenir.