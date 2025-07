Exercice du métier de journaliste: le SPPG fait des recommandations à la HAC (Communiqué)

Le Bureau National du syndicat des professionnels de la presse de Guinée (SPPG) prend acte des mesures relatives aux conditions d’accès aux sources de l’information publique prises ces derniers temps par la Haute Autorité de la Communication (HAC).

Parmi ces mesures, la note circulaire en date du 30 juin 2025 stipulant que « les Web TV et Web radios ainsi que tous les autres médias non autorisés n’ont pas droit d’accès aux manifestations publiques et aux autres événements officiels ».

Le Bureau National du SPPG comprend le souci de la HAC d’assainir la corporation des journalistes en Guinée. Ce souci est largement partagé au sein des instances dirigeantes du syndicat et au niveau de la base.

Cependant:

-Vu le rôle incontournable de ces nouveaux médias dans le circuit informationnel où de très nombreux consommateurs de l’information restent hyper connectés;

-Rappelant que ces nouveaux médias, bien que n’étant pas suffisamment pris en compte par les lois relatives au secteur de la presse en Guinée, celles-ci ne les interdisent non plus;

-Sachant que l’existence de fait de ces « nouveaux médias » et leur importance s’imposent de nos jours même au gouvernement qui a récemment créé une Web TV dénommée Guinée Gouv;

-Sachant que ces mesures, si elles s’appliquent sans discrimination pourraient même freiner l’élan novateur de la DCI qui a commencé la retransmission en direct de cérémonies officielles sur la page Facebook de la Présidence de la République;

-Considérant que ces mesures sont contraires au principes généraux du Droit international de la presse comme le pluralisme médiatique et la diversité des moyens de communication et sources d’information;

-Sachant que certains de ces Web TV sont animées par des journalistes professionnels dont les médias d’origine ont été fermés depuis plus d’un an maintenant;

LE SPPG RECOMMANDE:

1-À la HAC:

a) De reconsidérer sa décision et de privilégier des concertations avec les animateurs de ces Web TV et Radios que le SPPG va conduire auprès d’elle afin de trouver des solutions alternatives; b) De différer l’entrée en vigueur de sa décision du 26 juin 2025 interdisant aux journalistes non détenteurs de la carte professionnelle d’accéder aux manifestations publiques; étant donné qu’elle-même affirme dans ladite décision qu’à ce jour, seulement une centaine de dossiers sont en cours de traitement;

2-Aux animateurs de ces Web Médias qui, pour la plupart sont des journalistes syndiqués, de s’organiser rapidement en collectif pour faciliter la tâche au SPPG qui compte engager des discussions avec la HAC. Ce, pour entres-autres faire la part des choses entre les Web TV et Radios animées par des professionnels de l’information et celles alimentées par des infiltrés;

3-Aux autorités compétentes, d’associer les acteurs du monde des médias dans l’élaboration et la révision de textes de loi pour clarifier le statut juridique de ces web médias, leur modalité d’enregistrement, et veiller à ce que les dispositions législatives et réglementaires ne soient contraires à l’esprit des garanties constitutionnelles consacrées par les différentes lois fondamentales que la Guinée a connues; y compris le projet de nouvelle constitution lu ce lundi même à la télévision nationale.

Conakry, le 1er juillet 2025

Le Bureau National