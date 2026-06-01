Prix RSF-Mohamed Maïga : Habib Marouane Camara honoré à Marseille

Le journaliste guinéen Habib Marouane Camara continue de faire entendre sa voix au-delà des frontières. Porté disparu depuis plusieurs mois, il a été distingué ce 1er juin à Marseille par le prestigieux Prix RSF-Mohamed Maïga «prix du journalisme d’investigation africain», une reconnaissance qui met en lumière son engagement pour le journalisme d’intérêt public et ravive les appels à faire toute la lumière sur son sort.

Réunis au Palais du Pharo à Marseille, à l’occasion du 77e Congrès mondial des médias d’information, les défenseurs de la liberté de la presse ont rendu hommage à plusieurs figures du journalisme mondial. Parmi elles, un nom a particulièrement retenu l’attention : celui du journaliste guinéen Habib Marouane Camara.

Le reporter d’investigation s’est vu attribuer le Prix RSF-Mohamed Maïga, une distinction créée pour saluer le travail des journalistes africains qui s’illustrent par leurs enquêtes sur des questions majeures touchant aux droits fondamentaux, à la gouvernance, à l’environnement, à l’éducation ou encore à l’accès à l’information.

Cette récompense prend une dimension particulière au regard de la situation du journaliste guinéen. Enlevé en décembre 2024 selon plusieurs organisations de défense de la presse, Habib Marouane Camara demeure introuvable.

À travers ce choix, Reporters sans frontières et l’Association Mohamed Maïga mettent en avant le courage et la persévérance d’un journaliste dont les enquêtes ont marqué le paysage médiatique guinéen. Cette distinction constitue également un message fort en faveur de la protection des journalistes confrontés aux menaces, aux intimidations ou aux disparitions forcées.

Lors de cette 34e édition des Prix RSF pour la liberté de la presse, d’autres professionnels des médias ont également été récompensés. Le photojournaliste birman Sai Zaw Thaike a reçu le prix Courage, tandis que le Mozambicain Carlitos Cadangue a été distingué pour l’impact de ses enquêtes. La journaliste argentine Julia Mengolini a été honorée pour son indépendance éditoriale, alors que le photographe palestinien Abdul Hakim Abu Riash a été récompensé pour son travail documentant la crise humanitaire à Gaza.

Plus de quarante ans après la disparition du journaliste Mohamed Maïga, une distinction portant son nom met à l’honneur le travail des journalistes d’investigation africains engagés dans la défense de l’intérêt public. Initiée par l’Association Mohamed Maïga avec l’appui de Reporters sans frontières (RSF), cette récompense valorise les enquêtes consacrées à des enjeux majeurs tels que les libertés fondamentales, l’environnement, l’éducation ou encore l’accès des citoyens à une information de qualité.

N’Famoussa Siby