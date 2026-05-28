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Législatives et communales : des membres des CACV jurent de garantir des élections transparentes à N’Zérékoré

Par LEDJELY.COM

Dans le cadre de l’organisation des élections législatives et communales prévues le 31 mai prochain, les membres de la Commission administrative de centralisation des votes (CACV) ont prêté serment ce jeudi 28 mai 2026 dans la salle d’audience du Tribunal de première instance (TPI) de N’Zérékoré. Une étape jugée essentielle pour assurer la transparence et l’impartialité du processus électoral.

Devant les autorités judiciaires, les agents de la CACV de la préfecture se sont succédé à la barre pour s’engager solennellement à accomplir leur mission dans le strict respect des textes en vigueur.

Présidant l’audience, Sékou II Kaba, président par intérim du tribunal, a rappelé la portée de la mission confiée à ces agents électoraux. Selon lui, les membres de la CACV sont les gardiens de l’authenticité des suffrages et les garants de la sincérité du scrutin.

« Chaque procès-verbal que vous centralisez, chaque vérification que vous effectuez, porte une part de la confiance de nos concitoyens placée en vous. En prêtant serment, vous vous engagez solennellement à remplir vos fonctions avec impartialité, en faisant abstraction de toute préférence particulière et de toute appartenance politique, pour ne servir que la vérité des urnes », a-t-il déclaré.

Le magistrat a ensuite exhorté les membres de la commission à observer scrupuleusement les dispositions légales et réglementaires encadrant la centralisation des votes.

Selon lui, la régularité de la procédure demeure la première garantie de la légitimité des résultats électoraux.

« Assurez l’intégrité et la sincérité des données électorales que vous traiterez, en résistant à toute pression et à toute tentative de manipulation. Travaillez avec rigueur et diligence, car la nation attend de vous des résultats incontestables dans les délais prescrits. Gardez le secret professionnel sur vos délibérations ainsi que sur les informations portées à votre connaissance dans l’exercice de vos fonctions », a insisté Sékou II Kaba.

Le président par intérim du TPI a enfin précisé que ce serment engage personnellement chaque membre de la CACV et les expose aux conséquences prévues par la loi en cas de manquement.

Absents lors de cette cérémonie, certains membres des CACV des différentes circonscriptions de la préfecture de N’Zérékoré seront ultérieurement identifiés et soumis à leur tour à la prestation de serment, apprend-on.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré

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