AGL Guinée, acteur engagé pour l’autonomisation de la femme entrepreneure en Guinée

AGL Guinée a pris part, le 13 mai 2026, en qualité de sponsor officiel, au Salon de l’Autonomisation de la Femme Entrepreneure en Guinée, un événement dédié à la promotion du leadership féminin, de l’innovation et de l’entrepreneuriat des femmes. Cette initiative s’inscrit pleinement dans la volonté de Africa Global Logistics Guinée de contribuer activement à l’autonomisation économique des femmes, au renforcement des capacités entrepreneuriales et au développement inclusif en Guinée.

À travers ce partenariat, Africa Global Logistics Guinée met en lumière sa vision d’une croissance durable fondée sur l’inclusion économique, l’égalité des chances et l’accompagnement des initiatives portées par les femmes guinéennes. Cette participation s’inscrit dans la politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) du groupe, qui place le capital humain et le développement des communautés au coeur de ses priorités.

Convaincue que les femmes entrepreneures constituent un levier essentiel de transformation économique et sociale, Africa Global Logistics accompagne depuis plusieurs années des projets à fort impact destinés à renforcer les capacités, valoriser les talents et favoriser l’autonomisation des femmes et des jeunes.

« Chez AGL Guinée, nous croyons fermement que l’autonomisation des femmes est un moteur de progrès durable. Notre engagement aux côtés des femmes entrepreneures traduit notre volonté de contribuer activement à la construction d’une économie plus inclusive et plus résiliente », soutient Ibrahima DIALLO, Directeur Général Pays AGL Guinée.

À travers cette collaboration, Africa Global Logistics confirme son ambition d’être un partenaire engagé du développement socio-économique de la Guinée, en soutenant des initiatives porteuses d’avenir et créatrices d’opportunités pour les générations futures.

A propos d’AGL Guinée et de Conakry Terminal

AGL Guinée est un acteur majeur des solutions logistiques, de transport et de transit en Guinée. Conakry Terminal est l’opérateur du terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry depuis 2011. Avec plus de 1000 collaborateurs répartis entre les sites de Conakry et de Kamsar, AGL Guinée et Conakry Terminal contribuent au développement socioéconomique de la Guinée à travers leurs activités, mais aussi via la formation de leurs collaborateurs. Ces deux entités mènent par ailleurs une politique sociétale au bénéfice des populations guinéennes qui se traduit chaque année par la mise en place de nombreuses actions solidaires.

Contact Presse :

Fode DIAOUNE – Responsable Régional Communication & RSE – AGL

Guinée – Sierra Leone – Libéria

fode.diaoune@aglgroup.com – +224 621 08 92 22