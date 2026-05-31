N’Zérékoré : faute d’électeurs, des bureaux de vote ont fermé avant l’heure prévue

Contrairement aux précédentes consultations électorales, plusieurs bureaux de vote de N’Zérékoré ont procédé à la fermeture et au dépouillement des urnes avant l’heure initialement annoncée lors du double scrutin législatif et communal de ce dimanche 31 mai. En cause : la faible affluence des électeurs tout au long de la journée.

Alors que les membres des bureaux de vote avaient reçu un message annonçant une prolongation des opérations de vote jusqu’à 19h30, certains responsables ont décidé d’entamer le dépouillement plus tôt, estimant qu’aucun électeur supplémentaire ne se présenterait.

« Nous avons ouvert le dépouillement à partir de 18h20, puisqu’il y avait eu un peu de retard au départ. Mais selon le message que nous avons reçu, les bureaux de vote devaient finalement fermer à 19h30. Malheureusement, en raison du manque d’électeurs, nous avons décidé d’ouvrir le dépouillement », a déclaré Adèle Loua, présidente d’un bureau de vote au centre de l’Université de N’Zérékoré.

Interrogée sur la présence des représentants des candidats et des partis politiques, elle a précisé : « Certains étaient présents, d’autres non. Il y avait des superviseurs et des délégués, mais ils passaient de temps en temps. Deux partis seulement étaient représentés par des délégués ».

Cette situation a été constatée dans plusieurs bureaux de vote de la ville. Mobilisés dès les premières heures de la journée, les responsables électoraux évoquent une participation particulièrement faible, ayant conduit à l’ouverture anticipée du dépouillement.

« Concernant la fermeture du vote, nous avons décidé de procéder au dépouillement parce qu’il n’y avait pratiquement plus d’électeurs. Vous le constatez vous-mêmes. Pour mettre ce temps à profit, nous avons préféré nous organiser avec les membres du bureau et les délégués observateurs afin d’éviter tout retard dans les opérations », a confié Abdel Méyo Komeno.

Il a également rappelé que le message reçu par les membres des bureaux indiquait que la clôture initialement prévue à 18h30 avait été repoussée à 19h30.

Selon lui, les 26 partis politiques en lice étaient représentés lors des opérations de dépouillement.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré