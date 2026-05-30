Législatives et communales à Gueckédou : « Aucune pierre ne sera désormais jetée ici »

À moins de 24 heures des élections législatives et communales prévues ce dimanche 31 mai, le président de Bèmakissi, une structure communautaire de Gueckédou, appelle les citoyens à préserver le climat de paix qui a marqué la campagne électorale.

Alors que les périodes électorales sont souvent synonymes de tensions et de rivalités politiques, la vigilance reste de mise dans cette préfecture forestière. Face aux risques de violences pouvant survenir avant, pendant ou après le vote, les acteurs communautaires multiplient les messages d’apaisement.

Dans cette dynamique, Faya Gabriel Kambadouno a salué la maturité dont ont fait preuve les populations et les acteurs politiques tout au long de la campagne.

« Population de Gueckédou, nous vous remercions pour la maturité politique dont vous avez fait preuve durant cette campagne. Il n’y a eu ni violences ni troubles. Nous avons tous un rôle à jouer pour préserver la paix dans notre communauté. Les élections doivent être un moment de dialogue, et non de conflit », a-t-il déclaré.

Poursuivant son intervention, le président de Bèmakissi a rappelé l’évolution positive de l’image de Gueckédou, autrefois associée aux violences politiques.

« Si, dans un passé récent, on appelait Gueckédou “Bambéto 2”, aujourd’hui, on nous appelle la ville de la paix. Les huit communautés vivant à Gueckédou ont décidé qu’aucune pierre ne sera désormais jetée ici. C’est un pacte que nous avons scellé. Si nous revenons aux anciennes pratiques de violences et de troubles, cela ne fera que retarder le développement de notre ville. J’invite donc chacun à faire preuve de sérénité, de solidarité, de paix et de cohésion sociale pendant le vote et après le vote, comme cela a été le cas durant toute la campagne », a-t-il conseillé.

Ce dimanche 31 mai, les Guinéens se rendront aux urnes pour élire leurs députés à l’Assemblée nationale ainsi que les maires des différentes communes du pays.

Niouma Thèdan Kamadou Kamano, pour Ledjely.com