Al Aminou Lo avertit : « Le Sénégal est à un tournant »

Quelques jours après le limogeage de l’ancien Premier ministre Ousmane Sonko, le président Bassirou Diomaye Faye a nommé, dans la soirée du lundi 25 mai 2026, Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo au poste de Premier ministre du Sénégal. Âgé de 60 ans, le nouveau chef du gouvernement sénégalais a livré ses premiers mots quelques instants après sa nomination, dans un discours marqué par la reconnaissance envers le chef de l’État, un hommage au travail accompli sous Ousmane Sonko et une volonté affichée de poursuivre la mise en œuvre de l’Agenda Sénégal 2050.

Prenant la parole, il a d’abord exprimé sa gratitude au président Bassirou Diomaye Faye.

«J’exprime ma gratitude à son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République, pour sa confiance constante à mon égard depuis son accession à la Magistrature suprême en avril 2024, par des nominations successives aux fonctions du Ministre, Secrétaire Général du Gouvernement, puis du Ministre d’État auprès du Président de la République, en charge du suivi, du pilotage et de l’évaluation de l’Agenda Sénégal 2050. Cette confiance culmine aujourd’hui par cette nomination en qualité de Premier ministre», a-t-il déclaré d’entrée.

Le nouveau Premier ministre a ensuite expliqué la portée qu’il accorde à cette nouvelle fonction.

«Je considère cette nouvelle charge comme un sacerdoce, sacerdoce qui a toujours été mon seul viatique, tiré d’une part de mon éducation familiale et de la devise “Savoir pour mieux servir” du Prytanée militaire de Saint-Louis, qui m’ont formaté, et d’autre part de ma longue carrière professionnelle à la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, BCEAO, de novembre 1985 à mars 2026 », a-t-il souligné.

Dans son allocution, le chef du gouvernement a également salué le travail effectué sous l’autorité du président de la République et la coordination du Premier ministre sortant.

«Je voudrais saluer le travail fructueux effectué et qui a permis de doter notre pays d’un Agenda national de transformation, d’un masterplan, d’un programme de redressement économique et social et d’une stratégie nationale de développement quinquennale sous l’impulsion du Président de la République et la coordination du Premier ministre sortant, M. Ousmane Sonko, en ma qualité de ministre secrétaire général de gouvernement puis de ministre d’État sous l’autorité du Président de la République», a-t-il affirmé.

Poursuivant son intervention, il a affirmé vouloir s’appuyer sur les acquis déjà enregistrés.

«Je démarrerai ma mission sur une bonne base, à savoir les réalisations du gouvernement sous les orientations du Président de la République, notamment dans la déclinaison et la mise en œuvre de la vision Sénégal 2050, la reddition des comptes et divers autres domaines, maintes fois rappelés en Conseil des ministres et lors des interventions solennelles de M. le Président de la République», a-t-il indiqué.

Évoquant ensuite les défis auxquels le Sénégal fait face, Ahmadou Mohamed Lo a dressé un tableau préoccupant de la situation nationale.

«En ces moments cruciaux de la vie de la nation, nous devons tous être conscients du contexte d’urgence dans lequel se trouve notre pays. Notamment la situation des finances publiques avec ses impacts sur l’économie, les impacts immédiats de la crise du Moyen-Orient sur les prix des produits énergétiques et ses effets retardés, mais manifestes, sur beaucoup de produits. Les tensions récurrentes sur le front social dont la source est assurément cette situation financière difficile. Et enfin, l’environnement sécuritaire sous-régional délétère», a-t-il expliqué.

Le nouveau Premier ministre a rappelé que toutes les politiques publiques resteront guidées par l’Agenda Sénégal 2050.

«Je rappelle que toutes les orientations de politique publique obéissent à un seul référentiel, l’Agenda Sénégal 2050, dont la vision est un Sénégal souverain, juste et prospère, ancré dans des valeurs fortes »,a-t-il mentionné.

Dans un appel à la mobilisation nationale, il a invité toutes les couches sociales à s’unir autour du projet porté par le pouvoir actuel.

«Le Sénégal est à un tournant, cela appelle à une mobilisation de la nation autour de cet agenda. Sénégalais d’ici et d’ailleurs, jeunes, femmes, ruraux, citadins, sociétés civiles, autorités religieuses et coutumières», a-t-il dit.

Le successeur d’Ousmane Sonko a aussi tenu à rassurer les partenaires économiques et financiers du Sénégal.

«Je voudrais par ailleurs rassurer le secteur privé local, les partenaires techniques et financiers et les investisseurs étrangers. Le Sénégal est un pays sûr et fiable et entend le rester », a-t-il déclaré.

Le nouveau Premier ministre a conclu son discours en réaffirmant sa loyauté envers le président Bassirou Diomaye Faye et son engagement à servir les intérêts du peuple sénégalais.

N’Famoussa Siby