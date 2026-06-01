Double scrutin : la société civile note plus de 76 % d’affluence satisfaisante à la mi-journée

La coalition des organisations de la société civile guinéenne réunie au sein de la Dynamique Œil du Citoyen a présenté, dans la soirée de ce dimanche 31 mai, les conclusions préliminaires de sa mission d’observation des élections législatives et communales organisées sur l’ensemble du territoire national.

Déployée à travers un réseau de 10 000 observateurs, la plateforme estime que le double scrutin s’est déroulé dans des conditions globalement satisfaisantes, malgré plusieurs insuffisances et incidents relevés sur le terrain.

Dans un premier communiqué lu par Gabriel Haba, président du Conseil National des Organisations de la Société Civile de Guinée (CNOSCG), la coalition a indiqué que la majorité des bureaux de vote ont ouvert à l’heure réglementaire de 7 heures, conformément aux dispositions du Code électoral. Toutefois, 15,6 % des bureaux observés ont enregistré des retards, principalement en raison de l’acheminement tardif du matériel électoral et de l’absence de certains agents de vote.

Les observateurs ont également constaté une forte présence des responsables électoraux. Les présidents de bureaux étaient présents dans 98 % des cas, tandis que les assesseurs étaient présents dans 88 % des bureaux observés. Les délégués des candidats ont, quant à eux, été signalés dans près de 90 % des bureaux couverts par la mission.

Selon les données collectées par la Dynamique Œil du Citoyen, le matériel électoral était globalement disponible dans les centres de vote. Les bulletins de vote étaient présents dans 99,8 % des bureaux observés, les urnes transparentes dans 98 %, les isoloirs dans 99,2 % et les cachets officiels dans 98,4 % des cas.

Malgré ces résultats jugés satisfaisants, la coalition a relevé plusieurs difficultés au cours de la matinée, notamment des retards dans la livraison de certains bulletins de vote pour le scrutin communal, des isoloirs, de l’encre indélébile ainsi que des listes d’émargement.

Les observateurs ont également noté un faible engouement des électeurs à l’ouverture du scrutin dans plusieurs bureaux de vote. Toutefois, la participation s’est progressivement améliorée au fil de la journée, avec une affluence jugée satisfaisante dans 76,7 % des bureaux observés à la mi-journée.

La coalition a par ailleurs signalé plusieurs incidents, dont l’interpellation d’un de ses observateurs à N’Zérékoré par les forces de sécurité avant sa libération quelques heures plus tard. Elle a également dénoncé la présence de regroupements de partisans de certains candidats aux abords de centres de vote, des comportements susceptibles, selon elle, d’influencer le choix des électeurs et de perturber le déroulement normal du scrutin.

La Dynamique Œil du Citoyen souligne également que les personnes vivant avec un handicap ont bénéficié d’une assistance dans 76,8 % des bureaux observés. Dans plus de 90 % des cas, les forces de sécurité n’ont pas interféré dans le processus électoral.

Lors de la présentation de son quatrième et dernier communiqué de la journée, après la fermeture des bureaux de vote aux environs de 19h30, Gabriel Haba a lancé un appel à l’apaisement, dénonçant ce qu’il qualifie de mauvaise utilisation des réseaux sociaux.

Selon lui, certaines publications contribuent davantage à alimenter les tensions qu’à accompagner les efforts visant à garantir un processus électoral pacifique et transparent.

« L’objectif principal est de tenir un processus électoral dans la paix sociale et de faire en sorte que la transparence caractérise le scrutin. Chacun doit contribuer à sensibiliser et à apaiser le processus », a-t-il déclaré.

Dans son rapport de fin de journée, la coalition indique que 85,3 % des bureaux observés ont procédé à leur fermeture à l’heure légale. Dans les localités où des retards avaient été enregistrés à l’ouverture, les opérations de vote se sont poursuivies conformément à la décision de la Direction générale des élections ayant prolongé exceptionnellement le scrutin jusqu’à 19h30 sur toute l’étendue du territoire national.

La phase de clôture s’est déroulée dans un climat calme et sécurisé, avec une présence des forces de sécurité jugée discrète et professionnelle dans la majorité des centres observés.

Les opérations de dépouillement ont débuté immédiatement après la fermeture des bureaux de vote, en présence des membres des bureaux, des observateurs de la société civile ainsi que des représentants des partis politiques et des candidats. Les premiers résultats ont commencé à être affichés devant les bureaux de vote à l’issue du comptage, renforçant ainsi la transparence du processus.

Toutefois, des difficultés ont été signalées dans les sept régions administratives ainsi que dans la zone spéciale de Conakry, notamment en raison de retards dans la disponibilité du matériel électoral et de l’affluence observée dans certains bureaux au moment de la clôture.

Selon les données présentées par la Dynamique Œil du Citoyen, près de 8 700 bureaux de vote ont été couverts par ses observateurs, soit 87 % des bureaux ciblés.

Parmi les principaux indicateurs relevés figurent :

• 84,4 % de bureaux ouverts dans les délais ;

• 85,3 % de fermetures à l’heure légale ;

• 97,9 % de respect des procédures de dépouillement ;

• 96,3 % d’affichage des résultats devant les bureaux de vote ;

• 94,2 % de présence des délégués des partis politiques lors du dépouillement ;

• 94,7 % de rédaction des procès-verbaux après l’annonce des résultats ;

• 82,6 % de transmission des procès-verbaux vers les commissions compétentes ;

• 2,6 % seulement d’incidents documentés.

En conclusion, la Dynamique Œil du Citoyen a appelé l’ensemble des acteurs politiques, des candidats, des médias, des organisations de la société civile ainsi que les citoyens à préserver la paix sociale et l’unité nationale.

La coalition invite les parties prenantes à respecter les résultats définitifs qui seront proclamés par les autorités compétentes et à privilégier les voies légales pour toute contestation éventuelle.

Elle a également salué le professionnalisme de la Direction générale des élections et encouragé les autorités électorales à poursuivre les efforts engagés pour renforcer la crédibilité et la qualité du processus démocratique en Guinée.

« Nous voulons encourager cette maturité démocratique et interpeller l’administration électorale à poursuivre cette dynamique qui contribue à rehausser l’image de la Guinée », a conclu Gabriel Haba.

Aminata Camara