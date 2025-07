Recensement : non, Kankan n’est pas le premier vivier électoral

Les résultats provisoires du recensement administratif à vocation d’état civil (RAVEC) publiés ce samedi 19 juillet, nécessitent une petite nuance pour éviter certaines conclusions hâtives et trompeuses. En effet, au nombre des slides projetées par le ministère à l’occasion, on a une de laquelle il ressort que la région de Kankan a enregistré le plus grand nombre de personnes enrôlées, avec exactement 2 089 320 personnes enregistrées. (Soit 23,27 %). Et cette slide circulant tout particulièrement sur les réseaux sociaux, certains pourraient en conclure que la région de Kankan est le premier poumon électoral du pays. Vu que Conakry, quant à elle, ne totalise, sur la base des données projetées sur cette slide que 1 992 986, soit 22,19 %.

Or, il convient de faire la différence entre le nombre de personnes enrôlées et celui de ceux des électeurs. Dans le cadre du recensement administratif à vocation d’état-civil, tous les Guinéens qui avaient 10 ans et plus avaient la latitude de se faire enrôler. Mais seuls, ceux qui ont 18 ans et plus sont considérés comme électeurs. En somme, pour trouver le nombre des électeurs, il fallait, expurger du fichier de tous ceux qui ont recensés, ceux dont l’âge varie entre 10 et 17 ans.

Et justement, à la suite de cette dernière opération, la région de Conakry affiche le plus grand nombre d’électeurs, devant celle de Kankan. Et c’est justement ce que montre la slide ci-dessous portant sur les conclusions dressées par les techniciens du ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation. On peut y lire que la région de Conakry totalise 1 537 426 électeurs, devant Kankan qui en compte 1 515 741.

Il en découle que les personnes enrôlées dont l’âge se situe entre 10 et 17 ans sont respectivement de 455 560 dans la région de Conakry et de 573 259 dans celle de Kankan. Entre d’autres termes, cela veut dire qu’il y a plus de jeunes à Kankan qu’à Conakry. Comment se fait-il ? Cela renvoie à un autre sujet qui n’est pas l’objet de cet article.

N’Famoussa Siby