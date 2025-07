Guinée : plus de 6 700 000 électeurs inscrits dans le fichier électoral biométrique

Ce 19 juillet 2025, les autorités guinéennes ont présenté les résultats provisoires du Programme national de recensement administratif à vocation d’état civil (PNRAVEC). Cette cérémonie officielle, tenue à Conakry, a réuni des membres du gouvernement, des représentants des partis politiques, de la société civile, des partenaires techniques et financiers, ainsi que la presse nationale et internationale. Il ressort de cette rencontre qu’un peu plus de 6 700 000 électeurs sont inscrits dans le fichier électoral biométrique.

Un moment que le Premier ministre, Amadou Oury Bah, n’a pas hésité à qualifier de « grand jour pour la Guinée ».

« C’était l’étape la plus importante et la plus difficile : l’obtention d’un fichier électoral fiable et sécurisé. Grâce à Dieu, aujourd’hui, c’est avec bonheur qu’on le publie, qu’on le présente aussi bien aux partis qu’à la société civile et aux institutions internationales », a-t-il déclaré d’entrée de jeu, saluant une avancée cruciale dans le processus de transition.

Selon le Premier ministre, ce qui a été accompli est sans précédent : « Depuis pratiquement l’indépendance, nous n’avons jamais eu, dans le cadre du processus de dévolution du pouvoir, des éléments permettant de manière sûre, certaine et régulière de disposer des instruments nécessaires ».

Le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Général Ibrahima Kalil Condé, a lui aussi salué la réussite du recensement biométrique, mettant en avant le travail technique de fond mené par son département et ses partenaires.

« Durant 14 mois, nous avons procédé à l’actualisation du découpage administratif, à l’identification et à la géolocalisation des centres de vote et des centres d’état civil, ainsi qu’à la régularisation des citoyens sans acte de naissance. Ces opérations ont mobilisé des milliers de personnes, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, avec une implication exemplaire des forces de défense et de sécurité, du personnel diplomatique, des agents recenseurs, des autorités locales et de la société civile », dit-il.

Les chiffres dévoilés sont significatifs :

Total recensé avant dédoublonnage : 9 121 500

Doublons confirmés : 111 319

Effectif final sur le Registre National des Personnes Physiques (RNPP) : 9 010 181

Électeurs inscrits dans le fichier électoral biométrique : 6 748 920

Selon Boubacar Biro Condé, coordinateur national du PNRAVEC, ces résultats marquent « l’ancrage de la redevabilité publique et de la transparence dans la gouvernance de la transition ».

Il a rappelé que l’objectif du recensement était aussi de poser les bases juridiques et techniques pour un retour ordonné à la légitimité constitutionnelle.

« Le PNRAVEC n’est pas seulement un outil électoral. Il s’agit d’un levier essentiel pour garantir à chaque citoyen guinéen une identité juridique et numérique. Le registre que nous avons constitué va au-delà des élections : il s’inscrit dans les objectifs de développement durable », poursuit-il.

Alors que s’annonce la dernière ligne droite de la transition, les autorités appellent à une mobilisation collective.

« Retroussez les manches », a lancé le Premier ministre aux partis politiques.

Thierno Amadou Diallo