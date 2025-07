TikTok, le défi du parfum : quand des jeunes risquent leur vie pour des vues

Il est évident que des jeunes guinéens sont disposés à tout pour attirer l’attention et augmenter le nombre de leurs abonnés sur les réseaux sociaux, des vues et des likes. Actuellement, un défi sur TikTok suscite une grande controverse en raison de son influence sur les jeunes et de sa nature périlleuse. Pour ce challenge, l’idée est simple, mais extrêmement dangereuse : il s’agit de pulvériser du parfum dans sa bouche avant d’y mettre le feu. Face à la multiplication de ces défis viraux, l’inquiétude grandit, ravivant le débat sur la nécessité de réguler les contenus en ligne.

Abdoul Karim Conté, citoyen préoccupé, qualifie cette situation de « très regrettable », pointant du doigt l’influence majeure des réseaux sociaux, en particulier TikTok, dans la propagation de telles pratiques. « Lorsqu’un challenge devient tendance quelque part dans le monde, la mondialisation fait que les autres suivent. La Guinée n’échappe pas à cela », explique-t-il. Ces défis, souvent absurdes et profondément risqués, peuvent avoir des conséquences dramatiques.

Cet enseignant estime que la solution passe par la mise en place d’un mécanisme de contrôle. « L’État doit instaurer un système de filtrage des contenus qui circulent sur nos canaux numériques, afin de limiter certains abus », plaide-t-il, établissant un parallèle avec l’influence qu’exerçait autrefois la télévision. Il souligne notamment la dangerosité du « défi du parfum » : « Prendre un briquet et du parfum, on sait que les deux vont ensemble. Cela produit du feu, et la bouche est une zone très sensible. C’est extrêmement dangereux ». Il déplore cette tendance humaine à rechercher ce qui est le plus risqué.

Karim Conté milite donc pour un filtrage par un organisme spécialisé, afin d’éviter que la situation ne dégénère. S’il reconnaît qu’il est difficile de bloquer l’accès à des plateformes comme TikTok ou Facebook, il estime toutefois que l’État peut agir en amont. « On peut tenter d’identifier les contenus qui promeuvent le bien-être et les laisser passer. Par contre, ceux qui incitent à des comportements dangereux doivent être bloqués avant qu’ils ne se propagent sur nos réseaux », insiste-t-il.

Un avis partagé par Fanta Camara, mère de deux adolescents. « Je suis terrifiée à l’idée que mes enfants tombent sur ce genre de défis. Ils sont tellement influençables à cet âge », confie-t-elle. « L’idée d’un contrôle me rassure, car on ne peut pas être derrière eux 24h/24».

Cependant, certains appellent à la prudence face à une régulation trop stricte. Amadou Camara, étudiant en informatique, prône une approche plus équilibrée entre protection et liberté d’expression. « Certes, il faut protéger les citoyens, mais attention à ne pas tomber dans la censure. Qui décidera de ce qui est « bon » ou « mauvais » ? C’est une pente glissante », alerte-t-il.

Il préconise plutôt de renforcer l’éducation numérique dès le plus jeune âge. « Former enfants et parents à un usage responsable des réseaux sociaux est une solution durable. Il faut leur apprendre à développer un esprit critique, à repérer les contenus dangereux, plutôt que de tout bloquer. La responsabilisation individuelle est tout aussi importante que l’action collective », soutient-il.

Pour Aïcha Soumah, étudiante à l’ISIC de Kountia, la solution réside dans une collaboration étroite entre l’État, les plateformes et les utilisateurs. Comme d’autres observateurs, elle appelle à un partenariat renforcé pour lutter contre les dérives. Certains suggèrent d’ailleurs un investissement accru dans l’intelligence artificielle, capable de détecter et de signaler les défis dangereux, afin de garantir un espace numérique plus sûr pour tous.

Binty Ahmed Touré