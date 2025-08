Inondations meurtrières à Conakry : le MoDeL exprime sa solidarité aux victimes

Les fortes pluies qui se sont abattues sur Conakry dans la nuit du mercredi 30 au jeudi 31 juillet 2025 ont causé d’importants dégâts matériels et fait des pertes en vies humaines dans plusieurs quartiers de la banlieue. Face à cette tragédie, le Mouvement Democratique Libéral (MoDeL), parti politique dirigé par Aliou Bah, a exprimé sa profonde compassion et sa solidarité envers les familles touchées par ce drame.

Ci-dessous, le communiqué du MoDeL :

Le Mouvement Démocratique Libéral (MoDeL) a suivi avec une profonde consternation les conséquences dramatiques des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale Conakry et plusieurs localités du pays au cours des dernières 24 heures. Ces intempéries ont provoqué des inondations massives, causant la perte tragique de vies humaines, d’importants dégâts matériels, ainsi que la détresse de nombreuses familles sinistrées.

En ces instants de douleur et d’épreuve nationale, le MoDeL présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées, exprime toute sa solidarité aux victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Ces catastrophes récurrentes ne sont ni une fatalité ni une surprise. Elles révèlent l’ampleur des défaillances structurelles dans la gestion de nos infrastructures urbaines, l’aménagement du territoire et la prévention des risques liés aux changements climatiques. Une fois encore, l’État guinéen brille par son absence, son impréparation et son manque de réactivité face à une situation pourtant prévisible.

Fidèle à ses valeurs de responsabilité et de justice sociale, le MoDeL appelle les citoyens à la plus grande prudence durant cette saison des pluies : éviter les zones à risque, adopter des comportements de prévention et alerter rapidement les services de secours en cas de danger.

Le MoDeL demeure aux côtés du peuple guinéen dans cette épreuve et réaffirme son engagement en faveur d’un État protecteur, responsable et solidaire. Il appelle à une mobilisation collective pour venir en aide aux sinistrés et invite les autorités à prendre en charge, de manière urgente et décente, les victimes de ces inondations.

𝐅𝐚𝐢𝐭 à 𝐂𝐨𝐧𝐚𝐤𝐫𝐲, 𝐥𝐞 𝟑𝟏 𝐣𝐮𝐢𝐥𝐥𝐞𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟓

La Cellule de Communication du MoDeL