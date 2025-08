Nouvelle alerte météo : la Guinée sous la menace de 72 heures de pluies

Alors que les larmes n’ont pas encore séché à Conakry, endeuillée par les pluies diluviennes qui ont causé des pertes humaines et d’énormes dégâts matériels dans la nuit du 30 au 31 juillet 2025, une nouvelle menace climatique plane sur la Guinée.

L’Agence Nationale de la Météorologie (ANM) tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme. Dans une alerte publiée ce jeudi 31 juillet, elle prévient que de fortes précipitations accompagnées d’orages sont attendues dans les 72 heures à venir, soit du 31 juillet au 2 août 2025, dans les régions de la Basse, Moyenne et Haute Guinée.

Parmi les localités les plus menacées figurent : Mamou, Conakry, Kindia, Boké, Kamsar, Coyah, Dubréka, Forécariah et Boffa. L’ANM évoque des risques très élevés d’inondations, notamment dans les zones déjà fragilisées par les intempéries précédentes.

« Des averses et des orages sont attendus dans les prochaines 72 heures (la soirée et la nuit d’aujourd’hui 31 juillet, les 1er et 2 août 2025) en Haute, Moyenne et Basse Guinée. Mamou, Conakry, Kindia, Boké, Kamsar, Coyah, Dubréka, Forécariah et Boffa seront les plus affectées. Il y a des risques très élevés d’inondation dans ces localités », a-t-elle indiqué.

Ledjely.com