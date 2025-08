Cellou Baldé : Le général Doumbouya incarne l’«apaisement» et la « refondation »

C’est dans une atmosphère empreinte d’émotion, de solennité et d’engagement républicain que s’est tenue, ce jeudi 1er août 2025, la cérémonie de passation de service entre le ministre sortant de la Jeunesse, Keamou Bogola Haba, et son successeur, Mamadou Cellou Baldé. Un événement hautement symbolique marqué par une forte affluence : des jeunes venus en nombre, des autorités civiles et militaires, des sages, des griots et plusieurs membres du gouvernement.

Dans la grande salle du ministère, les deux ministres sont apparus côte à côte, vêtus de boubous traditionnels blancs richement brodés, symbolisant à la fois la tradition et le caractère solennel de l’instant. La salle vibrait au rythme des louanges chantées par les griots, tandis que l’assistance, debout ou assise jusque dans les allées, témoignait de l’intérêt particulier porté à cette cérémonie.

Le ministre sortant, Keamou Bogola Haba, a ouvert les discours par une intervention dense et inspirée, retraçant les grandes lignes de son action à la tête du département. « Les jeunes sont nos clients », a-t-il rappelé, en expliquant la vision développée autour de trois piliers : l’éducation, la vie de famille et l’occupation utile du temps libre.

Avec franchise et une touche d’humour, il est revenu sur les transformations structurelles engagées depuis le 5 septembre 2021, qu’il a qualifiée de tournant décisif. « Avant, les jeunes étaient gouvernés. Aujourd’hui, ce sont eux qui gouvernent », a-t-il lancé. Il a évoqué des initiatives majeures telles que le renforcement de l’AGETIP comme outil d’insertion professionnelle, le développement du volontariat via l’ANVJG, et la redéfinition du rôle du ministère : non plus comme un distributeur de promesses, mais comme un véritable partenaire de la jeunesse.

Dans un esprit de fraternité, il a chaleureusement salué son successeur : « Je suis très heureux que ce soit mon frère, Cellou Baldé, qui me succède », exprimant ainsi son espoir de continuité au service des jeunes Guinéens.

Prenant la parole à son tour, le nouveau ministre, visiblement ému, a exprimé sa profonde reconnaissance au chef de l’État, le Général Mamadi Doumbouya, qu’il a cité à plusieurs reprises avec insistance : « Le Général Mamadi Doumbouya ». Un hommage appuyé pour marquer sa loyauté et saluer la vision réformatrice du président de la transition.

« Je rends un vibrant hommage au Général Mamadi Doumbouya pour la confiance qu’il a placée en ma modeste personne en me confiant ce département stratégique. Je salue son engagement constant en faveur de l’apaisement, de la cohésion nationale et de la refondation de notre pays…Combien de personnes ou de personnalités qui ne partageaient pas sa vision ont rejoint le navire de la refondation ? Même lorsqu’il a été critiqué ou invectivé, il a su faire preuve d’humilité et de grandeur. Il n’a pas regardé dans le rétroviseur : c’est cela, le Général Mamadi Doumbouya », a-t-il déclaré.

Mamadou Cellou Baldé a également salué le travail de son prédécesseur, s’engageant à consolider les acquis et à intensifier les efforts pour faire de la jeunesse guinéenne un véritable moteur du développement. « Il est possible de bâtir une jeunesse confiante, responsable et actrice du changement », a-t-il lancé avec détermination.

Il a insisté sur l’importance de la formation, de l’insertion socioprofessionnelle, du volontariat et de l’entrepreneuriat, tout en appelant les jeunes à s’impliquer activement dans la dynamique de la refondation nationale.

Une poignée de main chaleureuse, des regards complices et de longs applaudissements ont scellé cette transition entre deux hommes unis par une même ambition : offrir à la jeunesse guinéenne un avenir meilleur. Avec Mamadou Cellou Baldé aux commandes, le ministère de la Jeunesse s’engage dans une nouvelle ère, avec pour priorité affichée : « dépolitiser la jeunesse ».

Thierno Amadou Diallo