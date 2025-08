Mamadi Doumbouya à ses ministres : «La Guinée mérite le meilleur de chacun»

Les membres du gouvernement fraîchement nommés ont pris fonction ce vendredi 1er août 2025. Cette installation fait suite à la prestation de serment tenue la veille au palais Mohamed V, lors du Conseil des ministres. À cette occasion, le président de la Transition, le général Mamadi Doumbouya, a réaffirmé les priorités de l’État et l’exigence de résultats au service du peuple.

Lors de ce Conseil des ministres, le président de la transition a salué les nouvelles nominations ainsi que les reconductions, tout en rappelant la nature de la mission gouvernementale : « un honneur, mais surtout un engagement exigeant ». S’adressant à ses ministres, il a insisté sur la nécessité d’une cohésion gouvernementale exemplaire, guidée par la collégialité, la coordination, la loyauté et la transparence.

Le président Doumbouya a placé au cœur de son discours le programme de développement socio-économique durable “Simandou 2040”, qu’il qualifie de « boussole » pour construire une Guinée moderne, prospère et inclusive. Chaque département ministériel est appelé à s’aligner sur cette vision et à mobiliser toutes les compétences nationales.

« Ce programme constitue une véritable boussole pour construire une Guinée moderne, prospère, inclusive et respectueuse de ses ressources comme de ses citoyens. À ce titre, le chef de l’État a rappelé qu’il devra guider l’action de chaque département ministériel et mobiliser l’ensemble des énergies et compétences nationales. Pour atteindre ces objectifs, le président de la République, Son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a insisté sur l’impératif de cohésion gouvernementale. Il a rappelé que les membres du gouvernement doivent œuvrer dans un esprit d’équipe fondé sur la collégialité, la coordination, la loyauté et la transparence », a rapporté le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo.

La préparation du référendum constitutionnel prévu pour le 21 septembre 2025 était également au cœur du Conseil des ministres. Le général Mamadi Doumbouya a exhorté les membres du gouvernement à s’impliquer pleinement dans la sensibilisation des citoyens, précisant que cette Constitution doit « rassembler les Guinéens » et « s’enraciner dans leurs réalités, besoins et aspirations ».

« Abordant ensuite le référendum constitutionnel, le chef de l’État a invité l’ensemble des ministres à s’impliquer pleinement dans cette échéance majeure. Il a rappelé que l’objectif est d’offrir à la Guinée une Constitution qui lui rassemble et qui lui ressemble. Un texte enraciné dans ses réalités, ses besoins et ses aspirations, et non inspiré mécaniquement d’expériences étrangères. Il a souligné que cette nouvelle Constitution doit constituer un socle pour l’avenir, un instrument de stabilité, de justice et de progrès, garantissant à la fois les droits, les libertés et les responsabilités des citoyens. À cet effet, il a enjoint les membres du gouvernement à mener des actions d’explication, de sensibilisation et de mobilisation dans un esprit républicain, non partisan », a indiqué Ousmane Gaoual Diallo.

Par ailleurs, le président de la Transition a tenu à rappeler aux ministres qu’ils sont au service exclusif de la Nation. Il a réaffirmé les valeurs fondamentales que chaque membre du gouvernement doit incarner : patriotisme, intégrité, rigueur et exemplarité.

« Il a insisté sur l’attitude attendue des membres du gouvernement dans leurs échanges avec les populations : respect, humilité, écoute sincère, et surtout la primauté de l’intérêt général sur toute considération personnelle. Il a invité chaque ministre à s’engager pleinement, avec discipline, loyauté et intégrité, afin d’honorer la mission qui leur est confiée pour le bien-être de la population. Il a conclu en affirmant que la Guinée mérite le meilleur de chacun », a précisé le porte-parole du gouvernement.

