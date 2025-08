Inondations à Conakry – Message de compassion, d’engagement et d’appel à l’action durable

Conakry, le 4 août 2025 – Le Système des Nations Unies en Guinée exprime sa plus profonde compassion et présente ses sincères condoléances aux familles des victimes des inondations dévastatrices survenues à Conakry ces derniers jours. Nous exprimons également notre solidarité à toutes les personnes affectées par les inondations sur toute l’étendue du pays.

Selon un récent communiqué de l’Agence Nationale de Gestion des Urgences et Catastrophes Humanitaires (ANGUCH), au moins quinze personnes ont perdu la vie ces derniers jours, y compris cinq enfants. Trois personnes sont portées disparues à Conakry, et de nombreux dégâts matériels ont été enregistrés dans plusieurs quartiers de la capitale et ailleurs à l’intérieur du pays.

Les populations les plus vulnérables, souvent installées dans des zones à haut risque tant au niveau urbain que rural, sont les plus durement touchées. Ces pertes humaines rappellent l’urgence d’investir dans des mesures structurelles pour éviter la répétition de telles tragédies.

Le Système des Nations Unies salue les actions prises par le gouvernement et s’engage à soutenir une mobilisation collective autour des priorités suivantes :

L’assistance immédiate aux personnes affectées et la garantie de la continuité des services sociaux de base ;

Une relocalisation planifiée et digne des populations vivant dans les zones inondables ;

Le renforcement durable des infrastructures d’assainissement et de drainage ;

Une urbanisation résiliente et inclusive, intégrant la gestion des risques climatiques.

Comme l’a souligné le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, le 22 juillet 2025 : « Pendant ce temps, des vies et des moyens de subsistance sont anéantis par la crise climatique […]. Il y va de la sécurité énergétique et de la sécurité des personnes. »

Le Système des Nations Unies en Guinée reste pleinement engagé aux côtés des autorités et des communautés, non seulement pour contribuer à l’assistance immédiate sur toute l’étendue du pays, mais aussi pour appuyer le développement de solutions durables, centrées sur la prévention des risques, la mise en place de systèmes d’alerte précoce efficaces et le renforcement de la résilience des communautés locales, en intégrant les voix et les actions précoces des populations les plus exposées.

Ensemble, protégeons les vies et préservons l’avenir.