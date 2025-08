Lutte contre la migration irrégulière : le Sénégal mise sur la migration circulaire et le contrôle accru des côtes, les passeurs changent de cap vers la Guinée

Face à la persistance de la migration irrégulière, le Sénégal mise sur la migration circulaire pour offrir des alternatives encadrées à la jeunesse. Tandis que des travailleurs saisonniers sont déjà envoyés en Espagne, et les contrôles au niveau des côtes sont de plus en plus renforcés, les départs basculent progressivement vers de nouveaux points comme la Guinée. Une nouvelle route migratoire qualifiée de plus en plus périlleuse.

Au Sénégal, les efforts se poursuivent dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière. Cela se traduit par le renforcement des contrôles au niveau des côtes et la consolidation de la Sénégalo-espagnole. En avril dernier, à l’occasion de l’ouverture du deuxième colloque international sur les migrations, organisé par l’ONG Otra Africa à Dakar, le secrétaire d’État aux Sénégalais de l’Extérieur, Amadou Chérif Diouf, avait annoncé une « possible augmentation » significative du nombre de travailleurs saisonniers sénégalais en Espagne.

Selon lui, les sollicitations émanant d’entreprises espagnoles laissent entrevoir la possibilité d’atteindre un quota de 1 000 travailleurs saisonniers d’ici fin 2025. Alors que l’objectif initial portait sur 370 travailleurs, plus de 500 candidats ont déjà été sélectionnés, témoignant du dynamisme et de l’attrait croissants de ce programme de migration encadrée.

Ce programme de migration circulaire a commencé depuis mars dernier. Depuis ce mois jusqu’à mi-juillet 2025, plus de 260 travailleurs saisonniers, dont un peu plus de 80 femmes ont été envoyés en Espagne, d’après notre décompte sur la base de chiffres publiés sur la page Facebook de Amadou Chérif Diouf. D’autres départs sont prévus dans les prochains mois, et la direction des Sénégalais de l’extérieur entend élargir ce partenariat à d’autres pays comme l’Italie.

La Marine nationale à l’œuvre Sur le terrain, la Marine nationale multiplie les contrôles et interceptions. Le dernier cas en date le 29 juillet. Au large de Saint-Louis, dans le Nord du Sénégal, la Marine a secouru une pirogue transportant 239 personnes. Aussi, dans la nuit du 8 au 9 juillet, 201 candidats ont été secourus aux îles Saloum, région de Fatick, dans le centre du pays. Une autre interception de 84 candidats a eu lieu le 20 juin, au large de Kayar, une petite ville côtière située à environ 58 km au nord de Dakar.

Les arrivées se font rares en Espagne

Avec le renforcement des contrôles au niveau des côtes, le nombre d’arrivée en Espagne, en provenance du Sénégal a diminué. Un constat fait par Marie Louise Ndiaye, une journaliste spécialisée dans la couverture de la migration irrégulière, basée en Espagne. « Par exemple, El Hierro, qui est une des îles qui a connu la plupart des arrivées et connu beaucoup de drames voit rarement de pirogues ces dernier mois. La dernière arrivée, en provenance de la Guinée, date du 12 juillet. Avant celle-là, la dernière arrivée a eu lieu le 07 juin. Des pirogues en provenance du Sénégal, on en voit presque plus », a-t-elle confirmé.

Selon la journaliste, en août 2024 lors de la visite du Premier ministre Pedro Sánchez à Dakar, deux mémorandums d’entente ont été signés pour garantir des flux migratoires sûrs, ordonnés et réguliers. Les forces de sécurité (marine, gendarmerie, police sénégalaises et Guardia Civil espagnole) ont collaboré, a-t-elle dit, pour « démanteler » les filières de trafic migratoire, avec des milliers d’arrestations réalisées. Un renforcement sécuritaire qui a permis de démasquer les réseaux criminels, de stopper les pirogues au départ et de réduire de façon drastique les sorties de pirogues des côtes Sénégalaises.

La Guinée, devenue nouveau point de départ

La croissance des surveillances aux côtes sénégalaises et mauritaniennes n’empêchent cependant pas les migrants de partir. Les passeurs ont tout simplement changé de fusil d’épaules. Depuis plusieurs mois, le constat montre que les migrants sont de plus en plus nombreux à essayer de rejoindre les îles Canaries en partant de Guinée. D’ailleurs, le 15 juillet, les garde-côtes mauritaniens ont secouru 171 migrants, dont 40 femmes et 29 mineurs, au large de leurs côtes.

Selon le ministère mauritanien de la Pêche dans un communiqué, les candidats, tous originaires de Guinée, avaient pris la mer depuis les plages de leur pays le 1er juillet, dans l’espoir de rejoindre les Canaries. Mais en raison du mauvais temps et de vents violents, l’embarcation n’est jamais parvenue à atteindre son but. « Elle a passé 14 jours en mer », a-t-il affirmé, ajoutant que « le manque d’eau et de nourriture les a obligés à trouver refuge. La pirogue s’est dirigée vers Nouadhibou où la patrouille des garde-côtes l’a interceptée ».

Quelques jours avant cette interpellation, plus précisément dans la nuit du 03 au 04 juillet, une autre embarcation a été interceptée par la gendarmerie à Kamsar, une localité située à 300 km de Conakry. Selon les informations que nous avons obtenues auprès des autorités locales, 138 candidats dont 16 étrangers, des ressortissants du Sénégal, du Mali, de la Gambie et du Ghana étaient dans la pirogue. Tout le reste était des Guinéens.

Une route plus dangereuse

Ce nouveau point de départ des candidats à la migration s’avère particulièrement dangereux, puisqu’en allongeant la traversée qui peut durer jusqu’à 10 jours, elle augmente également les risques de naufrages et de dérive des embarcations en pleine mer. Cela dit, en partant de Guinée, les migrants se lancent dans une traversée de plus de 2 200 km jusqu’à El Hierro (Canaries), soit 750 km de plus qu’en partant depuis le Sénégal ou bien de Gambie. Les dangers en pleine mer sont donc considérablement accentués (vagues, pénuries d’eau, de nourriture, risque de panne, insolation…).

« Le risque est bien plus élevé pour la vie des personnes qui tentent de se rapprocher des Canaries, car elles essaient de s’éloigner de la côte » pour échapper aux contrôles, expliquait fin juin le délégué du gouvernement aux Canaries, Anselmo Pestana, dans des propos repris par InfoMigrants.

« La migration circulaire ne saurait être une alternative crédible »

La migration circulaire ou saisonnière est un modèle de migration « ordonnée, sûre » qui permet aux personnes de trouver des opportunités de travail à l’étranger sans rompre les liens avec leurs pays d’origine. Un retour des migrants saisonniers est prévu au terme de leurs contrats. Cette opportunité permet aux entreprises de trouver les profils qualifiés dont elles ont besoin.

Si le gouvernement sénégalais veut offrir à sa jeunesse des opportunités de mobilité encadrée à travers la migration circulaire, pour lutter contre la migration irrégulière, cela ne saurait être une alternative crédible, pour Boubacar SEYE, président de l’ONG Horizon sans frontière, une des principales organisations qui travaille sur les questions migratoires.

« Aujourd’hui, quand l’Europe a besoin de personnes pour la quête des fruits et légumes, on ouvre les portes sous le prétexte que c’est de la migration circulaire. Mais que fait-on de nos 10 000 morts? Moi, je pense que ce n’est pas juste. Je crois qu’il faudra un peu de respect à la dignité humaine », a soutenu M. Seye, lors d’un entretien. Avant d’ajouter que « la migration circulaire qui ne saurait être une alternative crédible face à ces drames ».

Il faut un meilleur encadrement

Contrairement à Boubacar SEYE, la journaliste Marie Louise Ndiaye a estimé que la migration circulaire est une « bonne stratégie » pour lutter contre la migration irrégulière, mais qu’il faut encadrer. « Ce que l’on a l’habitude de constater est que beaucoup de jeunes fuient une fois en Europe. Pourquoi ? Parce que des fois, ils sont exploités. Ils travaillent dans des conditions inadéquates, avec des heures supérieures à celles convenues. L’année dernière à Albacete, des migrants avaient dénoncé comment ils étaient exploités. Parfois ils rentraient, on les rappelait pour leur faire encore travailler sans payer ces heures de travail supplémentaires ».

Pour une meilleure organisation de la migration circulaire, Marie Louise Ndiaye a invité les autorités sénégalaises à visiter les sites où travaillent les migrants saisonniers. Expliquer aux migrants les termes du contrat. Renforcer la communication. Et faire respecter les contrats aux entrepreneurs ».

Quant à Boubacar Seye, la meilleure façon de lutter contre la migration irrégulière, c’est de faire comprendre aux jeunes que l’avenir se trouve en Afrique. « Le phénomène (migration irrégulière) est encore là parce que tout simplement, on n’a pas encore changé de stratégie. Je crois que c’est l’idée de voyager qu’il faut tuer dans notre pays. Il faudra aujourd’hui que les gens comprennent que l’avenir est ici. Il faut que les gens comprennent aussi que le problème est plutôt socioculturel. Le Sénégal est un pays à tradition migratoire ancienne. Mais que les gens comprennent que de nos jours, partir n’est pas synonyme de réussir ».

Cet article a été produit par Salif SAKHANOKHO dans le cadre du projet INFORMA (Information, Formation et Migration en Afrique de l’Ouest).