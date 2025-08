Lutte contre la drogue : neuf personnes interpellées et des saisies effectuées à Coyah

La police guinéenne poursuit son opération de lutte contre la drogue à travers tout le pays. Après les communes de Conakry, l’opération baptisée « Ouragan », toujours en cours sur le terrain, a été déployée à Kassonyah, localité relevant de la préfecture de Coyah, hier lundi 4 août 2025.

Au cours de cette opération menée conjointement par les Brigades Anti-Criminalité BAC11, BAC15 et BAC17, les Brigades Spéciales d’Intervention de la Police (BSIP) de Coyah et de Dubréka, les Compagnies Mobiles d’Intervention et de Sécurité CMIS5, CMIS22 et CMIS25, ainsi que les Brigades de Répression du Banditisme BRB1 et BRB2, plusieurs interpellations et saisies ont été effectuées.

Bilan de l’opération :

Interpellations :

9 individus interpellés, dont 4 femmes ; parmi elles, une nourrice.

Saisies effectuées :

1 kg de chanvre indien

35 boules de chanvre indien

1 paquet de « Riz la »

Du bois sec de chanvre en rouleau

1 machette

5 chargeurs de fusil AK-47, dont 3 garnis de :

• 14 balles à blanc

• 9 cartouches dans une chambre

• 14 balles à blanc • 9 cartouches dans une chambre Une buvette identifiée comme lieu de trafic, totalement détruite

Selon la Direction Générale de la Police Nationale, les suspects ont été mis à la disposition du Commissariat Central de Coyah à des fins d’enquête et de poursuites judiciaires.

Balla Yombouno