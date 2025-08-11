Référendum du 21 septembre : « L’UFDG ne se sent pas concernée », (Dalein)

Lors de sa dernière intervention sur Radio France Internationale (RFI), ce lundi 11 août, le chef de file de l’opposition guinéenne, Elhadj Cellou Dalein Diallo, s’est exprimé sur la situation socio-politique du pays, en particulier sur le référendum prévu le 21 septembre prochain pour l’adoption d’une nouvelle constitution. Interrogé sur la position de son parti, le leader de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a été clair : « L’UFDG ne se sent pas concernée par cette opération ».

Il justifie cette position par l’absence de concertation préalable avec la junte : « Parce que, d’abord, la junte n’a jamais accepté qu’il y ait un dialogue pour définir les termes dans lesquels le retour à l’ordre constitutionnel s’est réorganisé. Elle a toujours fait ce qu’elle a voulu, et donc l’UFDG et les coalitions dont on est membre ne se sentent pas concernés par cet évènement ».

Dans le même entretien, Cellou Dalein Diallo a indiqué que son parti et ses alliés préparent une riposte politique.

« Nous sommes en train de voir comment nous organiser pour nous opposer à cet autre coup d’État contre le peuple de Guinée, contre les droits et libertés des Guinéens de choisir librement leurs dirigeants. Parce que, comme vous le suivez, toutes ces mobilisations, ces mamayas pour justifier la candidature de Doumbouya, qu’on veut présenter comme un homme providentiel, qui doit continuer ses chantiers, alors que sa gouvernance a été catastrophique pour le peuple de Guinée, marquée par une violation massive et récurrente des droits humains et des libertés fondamentales ; marquée par des disparitions forcées… », a-t-il soutenu.

Selon lui, les conditions d’un scrutin crédible ne sont pas réunies :

« Les conditions d’un scrutin juste et transparent ne sont pas réunies. Je vous rappelle que c’est le ministère de l’Administration du Territoire dirigé par un général, appuyé de ses préfets, tous militaires, et de ses sous-préfets dont 60 % sont issus des forces de défense et de sécurité, qui vont organiser ce référendum, dans un environnement où il y a une terreur qui s’abat sur le peuple de Guinée, où il y a la peur et la corruption. L’expression de la volonté populaire ne sera jamais prise en compte. Donc, nous ne sommes pas pour cette mascarade destinée à doter le pays d’une constitution qui permettra à Doumbouya de confisquer le pouvoir », a-t-il affirmé.

Cellou Dalein Diallo a également réagi aux propos du Premier ministre Amadou Oury Bah, qui avait affirmé qu’il ne s’était pas fait recenser faute de documents requis.

« Le rôle de Bah Oury, c’est de justifier ce que la junte a pris comme décision. Alors, je disposais de tous les documents requis. Donc, ce que le Premier ministre a dit, c’est de la contre-vérité », a-t-il conclu.

Aminata Camara