Kolaboui : attaque armée à la station UTS, un assaillant abattu, deux en fuite

Dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 août 2025, vers 4 h du matin, la station UTS de Kolaboui, dans le district de Fodé Conteya, a été la cible d’une attaque menée par trois hommes lourdement armés.

Leur opération a tourné court grâce à l’intervention rapide et déterminée de la Brigade anti-criminalité (BAC) 18. Bilan : un assaillant abattu sur place, deux autres en fuite, désormais traqués par les forces de sécurité.

Selon des témoins, l’attaque s’est déroulée sous une pluie battante. Les malfaiteurs, équipés de fusils PMK et d’armes blanches, ont fait irruption dans la station avant d’être surpris par l’arrivée des unités d’intervention. Dans leur retraite précipitée, les fuyards ont abandonné une partie de leur arsenal.

Présent sur les lieux, le procureur de la République près le TPI de Boké, Amadou Oury Diallo, a qualifié les faits de « vol à main armée » et « d’association de malfaiteurs », passibles de lourdes peines.

« Une enquête contre X est ouverte. Ce qui s’est passé envoie un message clair : les délinquants feraient mieux de quitter la zone », a-t-il prévenu.

Alertés, le gouverneur de la région de Boké, le préfet et le président de la délégation spéciale de Kolaboui se sont rendus sur place dans la matinée.

« Nous avons un dispositif capable de réagir immédiatement à toute attaque. La sécurité des partenaires, de l’État et des populations est notre priorité. Les bandits n’auront pas libre cours ici », a assuré le gouverneur Mamadou Camara, saluant la réactivité de la BAC 18 et de l’ensemble des services de sécurité.

