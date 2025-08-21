Glissement de terrain à Manéah : 4 corps sortis des décombres, des recherches toujours en cours

Un drame s’est produit dans la soirée du mercredi 20 août, à Jacopé, dans la commune de Manéah. Un glissement de terrain a enseveli plusieurs habitations, plongeant les habitants dans la panique. Selon les informations recueillies et confirmées par l’Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires (ANGUCH), 4 corps sans vie ont déjà été extraits des décombres.

D’autres victimes seraient encore coincées, appelant désespérément à l’aide.

Les équipes de secours poursuivent leurs recherches sur place pour tenter de sauver d’éventuels survivants.

Nous y reviendrons.

Balla Yombouno