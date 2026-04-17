Yama Sega et Maya Kaba attendues au TPI de Mafanco le 20 avril

Le Parquet Général près la Cour d’Appel de Conakry a annoncé l’ouverture d’une enquête judiciaire visant deux utilisatrices des réseaux sociaux, Mariama Bah dite « Yama Sega » et Mariama Kaba dite « Maya », suite à la diffusion de propos jugés injurieux et attentatoires à la dignité humaine sur Facebook.

Selon les autorités judiciaires, les faits reprochés pourraient être qualifiés d’injures publiques, menaces et autres infractions prévues par plusieurs textes de loi relatifs à la cybersécurité, à la protection des données personnelles, au blanchiment de capitaux et au Code pénal.

Saisie par le Parquet de Mafanco, l’OPROGEM a ouvert une enquête. Les deux mises en cause ont été interpellées ce 17 avril 2026 et seront entendues dans le respect des garanties procédurales puis placées en garde à vue par des officiers de police judiciaire avant leur présentation prévue le 20 avril 2026 devant le Parquet du Tribunal de Première Instance de Mafanco.

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