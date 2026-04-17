ledjely
Accueil » Yama Sega et Maya Kaba attendues au TPI de Mafanco le 20 avril
A la une

Yama Sega et Maya Kaba attendues au TPI de Mafanco le 20 avril

Par LEDJELY.COM

Le Parquet Général près la Cour d’Appel de Conakry a annoncé l’ouverture d’une enquête judiciaire visant deux utilisatrices des réseaux sociaux, Mariama Bah dite « Yama Sega » et Mariama Kaba dite « Maya », suite à la diffusion de propos jugés injurieux et attentatoires à la dignité humaine sur Facebook.

Selon les autorités judiciaires, les faits reprochés pourraient être qualifiés d’injures publiques, menaces et autres infractions prévues par plusieurs textes de loi relatifs à la cybersécurité, à la protection des données personnelles, au blanchiment de capitaux et au Code pénal.

Saisie par le Parquet de Mafanco, l’OPROGEM a ouvert une enquête. Les deux mises en cause ont été interpellées ce 17 avril 2026 et seront entendues dans le respect des garanties procédurales puis placées en garde à vue par des officiers de police judiciaire avant leur présentation prévue le 20 avril 2026 devant le Parquet du Tribunal de Première Instance de Mafanco.

Ledjely.com

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Affaire Yama Sega-Maya Kaba : des propos choquants… Doumbouya s’en mêle et recadre

LEDJELY.COM

Projet Simandou : Mamoudou Nagnalen Barry annonce la première gare passagers avant la fin de l’année

LEDJELY.COM

Urgent : El Hadj Mamadou Sylla est mort

LEDJELY.COM

Législatives et communales : la DGE dévoile la liste provisoire des partis retenus

LEDJELY.COM

« Désintox » : Bappa Oumar attendu le 17 avril pour un spectacle choc

LEDJELY.COM

Après le retrait de son véhicule, Dobo Guilavogui crie à l’«arnaque»

LEDJELY.COM
Chargement....