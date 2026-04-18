Handicap en Guinée : le Comité spécial olympique dénonce des dérives des « cadres véreux »

À l’occasion d’une journée portes ouvertes organisée ce samedi 18 avril 2026 au siège du Comité national olympique et Sportif guinéen, le Comité spécial olympique de Guinée, en collaboration avec l’Association Guinéenne des Parents pour la Promotion des Handicapés Mentaux (AGUIPHAM), a mis en lumière une réalité encore trop ignorée : celle des personnes déficientes intellectuelles, souvent laissées pour compte.

Devant des responsables de fédérations de personnes vivant avec un handicap et des représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports, l’organisation a rappelé son engagement. Depuis sa création, elle multiplie les actions d’identification, de diagnostic et de sensibilisation à Conakry comme à l’intérieur du pays.

Une étude majeure réalisée en 2002, à l’issue d’un forum international organisé en Guinée, avait déjà mis en lumière plusieurs défis : difficultés d’intégration sociale, inégalités d’accès aux services sociaux de base et marginalisation persistante des personnes handicapées. Malgré ces obstacles, des avancées ont été enregistrées, notamment la structuration d’un mouvement national autour du handicap intellectuel, la participation à des rencontres internationales et le développement de partenariats stratégiques, notamment avec Inclusion International et la coopération marocaine. L’organisation s’est également engagée dans le plaidoyer contre les violences faites aux femmes et filles déficientes intellectuelles.

Prenant la parole, la présidente de l’AGUIPHAM, Marie Sayon Guilavogui, a livré un témoignage poignant :

« L’Association Guinéenne des parents pour la promotion des handicapés mentaux en Guinée en 2009. De 2009 à nos jours, je me bats. Et pourquoi ? Parce que je vis avec. J’ai une fille qui, au niveau du BEPC, a été attaquée par la maladie qui lui a causé la déficience mentale. Beaucoup en Guinée ont créé des organisations à la recherche du gain. Mais moi, je ne cherche pas le gain. Je cherche à rétablir ma fille dans ses droits. C’est pourquoi je continue à lutter. Parce qu’il faut aider ceux qui sont moins représentés sur la plateforme, sur la chaîne publique, au niveau communautaire, au niveau de la société civile ».

Elle a également souligné l’importance de cette initiative. « Cette journée très particulière doit être couronnée d’expériences denses, mais au-delà de ces aspects strictement professionnels. C’est aussi l’occasion pour nous de nouer des relations et, en même temps, de mettre en synergie nos expériences et nos efforts en faveur de l’inclusion des personnes handicapées », a-t-elle souligné.

Mais au-delà des avancées, les difficultés restent nombreuses. Le Comité Spécial Olympique de Guinée dénonce notamment un manque criant d’accompagnement et des dysfonctionnements institutionnels. L’organisation pointe du doigt des individus qu’elle accuse d’usurper sa représentation à l’international, ternissant ainsi l’image du pays.

Marie Sayon Guilavogui alerte également sur la vulnérabilité des personnes concernées : « Toutes les personnes handicapées, à part les malvoyants et les déficients intellectuels peuvent se défendre, peuvent se déplacer, peuvent, malgré les barrières, ils peuvent faire ce qu’ils veulent. Mais au-delà, les déficients intellectuels ne peuvent pas se déplacer seuls, les malvoyants ne peuvent pas se déplacer seuls. Vous comprendrez que voilà, dans les types d’handicap, l’handicap le plus lourd, c’est la déficience intellectuelle et la déficience visuelle. Les barrières, on ne finira pas de les citer parce que l’accompagnement manque totalement. D’abord, depuis 2012, nous sommes engagés, nous sommes dans les démarches pour avoir un centre, un centre d’insertion. Au départ, nous avons pris en location une villa à Kagbelen. Et là, j’étais en fonction, je payais de mon salaire. Mais depuis lors, ça s’est arrêté là-bas. Parce que par le manque d’accompagnement, par le manque de prise en charge ».

Dans un ton plus ferme, elle dénonce une situation qu’elle qualifie de préoccupante : « C’est le moment de lancer un appel aux deux départements, le département en charge de la jeunesse et des sports et le département de la femme, de la famille et de la solidarité, qui a des cadres véreux, des cadres qui s’érigent en bandit en col blanc, qui se substituent à notre comité et qui vont nous représenter à l’international malgré leur illégitimité. Ils ne sont ni reconnus par le département, ni reconnus par les fédérations qui constituent le comité national guinéen. (…) Nous avons fait plusieurs plaintes. Les plaintes sont dans les tiroirs au niveau de l’action sociale ».

Enfin, elle lance un appel à la nouvelle ministre : « Mais nous lançons cet appel parce que cette nouvelle ministre de la femme, de la famille et des solidarités qui vient, je ne sais pas si ses techniciens vont le remonter. Maintenant, c’est le moment et le lieu de vous en parler pour qu’elle puisse prendre des dispositions pour ne plus signer des droits de mission qui ne relèvent pas de sa juridiction », a-t-elle plaidé.

Il faut noter que plusieurs jeunes Guinéens victimes de handicap ont participé à plusieurs activités sur le continent, mais aussi à l’international à travers Comité Spécial Olympique de Guinée.

À l’issue de cette journée portes ouvertes, le nouveau bureau de la Fédération guinéenne de para-athlétisme a été mis en place. Marie Sayon Guilavogui a été élue présidente pour un mandat de quatre ans.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports et le Comité national olympique et sportif de Guinée ont promis d’accompagner efficacement cette fédération.

N’Famoussa Siby