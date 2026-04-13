« Je n’ai jamais rencontré un terroriste », se défend Thierno Mouctar Diallo

Poursuivi pour des faits de terrorisme et de port illégal de tenue militaire, Thierno Mouctar Diallo, arrêté le 17 décembre 2025, a comparu ce lundi 13 avril 2026 devant le tribunal de première instance de Kaloum. À la barre, le prévenu a rejeté en bloc les accusations portées contre lui, livrant sa version des faits dans un récit détaillé.

À la barre, Thierno Mouctar Diallo nie toute implication dans des faits de terrorisme et conteste la nature de la tenue retrouvée sur lui.

« C’est une jaquette que j’ai portée, pas une tenue militaire ni celle du Groupement des forces spéciales. Avant mon arrestation, j’étais à Lambanyi quand j’ai reçu un coup de fil d’un ami m’informant que ma mère avait été arrêtée et conduite en ville. Le lendemain, je suis venu en ville à la DPJ, mais arrivé là-bas, j’ai décidé d’aller voir mon ami du Groupement des forces spéciales, le commandant Kéita, pour avoir son numéro et qu’il m’aide à faire sortir ma mère de prison. Malheureusement, je ne l’ai pas vu. C’est ainsi que j’ai quitté les lieux pour me rendre vers le commissariat, où j’ai été arrêté », a-t-il expliqué.

Interrogé sur l’origine de la tenue incriminée, le jeune homme de 26 ans, chauffeur de véhicules d’occasion au moment de son arrestation et employé dans une usine de fabrication de tôles à Gomboyah, maintient sa version.

« Je travaillais dans une usine de tôle. C’est une jaquette camouflage que j’ai achetée en Mauritanie, où j’ai séjourné pendant quelques mois. Je n’ai jamais rencontré un terroriste. Là-bas, on peut porter du camouflage. Quand je suis venu dans les environs de la présidence, je portais ce camouflage. La personne que je suis venu chercher à la présidence n’est pas sortie, et en retournant, on m’a arrêté. Je n’ai jamais été dans un centre de traitement pour malades mentaux (cabano) », a-t-il déclaré à la barre.

Au cours de l’audience, le tribunal a également présenté une lettre au prévenu, en s’interrogeant sur sa connaissance du contenu du document jugé sensible, sans qu’il soit lu publiquement.

« Je n’ai aucun problème mental. Je n’ai pas écrit la lettre, je l’ai ramassée à Madina. On m’a arrêté avec cette lettre que j’ai confondue avec de l’argent », a-t-il affirmé.

Face au président du tribunal, le prévenu reconnaît néanmoins certains faits liés au port du camouflage et dit mesurer aujourd’hui la portée de ses actes.

« Mon camouflage a été saisi dès mon arrestation. Je suis conscient que ce n’est pas bien d’en porter. C’était une erreur de me rendre dans les environs du palais Mohammed V, c’était imprudent. J’ai appris beaucoup de choses, j’ai été bastonné. Je regrette d’être ici et d’avoir porté ce camouflage », a-t-il indiqué.

Il exprime aussi son incompréhension face aux accusations de terrorisme : « Alors que dans d’autres pays, personne n’est traité ou accusé de terroriste pour cela ».

Avant de renvoyer l’affaire au 27 avril prochain, le tribunal a décidé de reporter l’audience afin de permettre la présence de l’avocat du prévenu, absent à la barre.

Thierno Mouctar Diallo, lui, promet de tourner la page une fois libéré : « Quand je sortirai d’ici, je ne porterai plus jamais cela. Je vais directement me diriger vers le village ».

À rappeler que le jeune de 26 ans a été arrêté le 17 décembre 2025 aux alentours du palais Mohamed V.

Balla Yombouno