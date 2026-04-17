Mandiana : un élève de 8e année se noie dans le fleuve Sankarani

Parti faire une simple lessive entre amis, David Ouéndouno, élève en classe de 8ème année, a tragiquement perdu la vie par noyade ce vendredi 17 avril 2026 dans le fleuve Sankarani, à Mandiana. Un drame qui plonge sa famille et tout un quartier dans la stupeur.

Le drame a frappé la commune urbaine de Mandiana ce vendredi 17 avril 2026. Un élève de la 8ème année a tragiquement perdu la vie par noyade dans le fleuve Sankarani. La victime, David Ouéndouno, originaire de Kissidougou, s’était rendu au fleuve en compagnie de ses amis pour faire la lessive, selon notre correspondant sur place.

La disparition brutale de ce jeune élève a plongé sa famille ainsi que les habitants du quartier Oudiala dans une profonde consternation. D’après les témoignages recueillis, tout a basculé alors que le groupe d’amis s’adonnait à une activité banale.

Faya Barthélémy Leno, témoin des faits et proche du défunt, revient sur les circonstances du drame.

« Nous étions assis à la maison et nous avons décidé de prendre nos habits pour venir les laver au fleuve. Arrivés au bord du fleuve, nous avons mangé ensemble. Ensuite, il m’a demandé d’aller se laver, et quand nous y sommes allés, il m’a proposé de traverser avec lui. C’est lui qui était devant. Arrivé à un certain niveau, la vague était plus forte et malheureusement, il n’a pas pu se sauver », a-t-il expliqué avec émotion.

Alertées, les autorités locales et les services de sécurité se sont rapidement mobilisés. Les recherches engagées ont permis de retrouver le corps sans vie du jeune garçon.

Sékou Diallo, responsable du quartier Oudiala, précise : « Quand nous avons été informés, nous avons immédiatement alerté la police et nous nous sommes rendus sur les lieux. Les recherches ont commencé et le corps a été aussitôt repêché. La police a fait son constat. Nous attendons maintenant le travail des médecins légistes avant de remettre le corps à la disposition des parents ».

Une nouvelle tragédie qui relance la question de la sécurité autour des cours d’eau, souvent fréquentés par les jeunes, notamment en cette période de forte chaleur.

Michel Yaradouno, depuis Kankan