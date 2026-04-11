Élections reportées en Guinée : soulagement des catholiques de N’Zérékoré

Initialement prévues le 24 mai 2026, date coïncidant avec la Pentecôte, les élections législatives et communales ont été reportées au 31 mai par décision des autorités. À N’Zérékoré, cette réorganisation du calendrier électoral est accueillie avec une vive satisfaction par les fidèles catholiques, qui disent avoir été entendus dans leurs préoccupations religieuses.

La Pentecôte est une grande fête chrétienne célébrée 50 jours après Pâques. Elle commémore la descente du Saint-Esprit sur les apôtres de Jésus-Christ, un événement considéré comme la naissance de l’Église chrétienne.

À N’Zérékoré, cette décision des autorités est largement saluée par des fidèles et responsables de paroisses interrogés par notre correspondant. Tous disent avoir accueilli la nouvelle avec soulagement et satisfaction.

Pour Élisabeth Haba, fidèle de la cathédrale, c’est un véritable ouf de soulagement.

« En tant que fidèle chrétien catholique, je me réjouis du report de la date des élections communales et législatives qui était prévue pour le 24 mai 2026. Personnellement, je suis contente. Parce qu’aller aux élections, c’est un devoir et un droit civique, et célébrer la Pentecôte, c’est une obligation religieuse. Donc, je suis très contente de cette décision », s’est-elle réjouie, en mettant en avant la forte présence religieuse en Guinée.

« Nous le savons tous, en Guinée, si vous prenez 100 personnes, 80 % sont religieuses. Et le 24 tombait sur un jour sacré pour nous chrétiens catholiques, 50 jours après la résurrection du Christ : c’est la Pentecôte. Alors dire qu’on pouvait voter ce dimanche-là allait perturber cette fête qu’on ne doit en aucun cas rater », a-t-elle rappelé.

De son côté, un autre fidèle a d’abord rendu grâce à Dieu, estimant que les autorités administratives, notamment le président Mamadi Doumbouya, ont pris une décision réfléchie.

Il a rappelé que la Pentecôte est une grande fête annuelle pour les chrétiens catholiques, un rendez-vous spirituel incontournable. Selon lui, les évêques avaient d’ailleurs adressé une correspondance au chef de l’État afin de solliciter un report des élections.

« Et s’ils sont parvenus à écouter les évêques et les fidèles chrétiens de Guinée, ils sont à remercier. Nous leur disons grand merci et rendons gloire à Dieu. Et que la paix règne vraiment sur notre pays. Moi, je suis très prêt à accomplir mon devoir civique », a déclaré David Kolié, président de la jeunesse de la cathédrale de N’Zérékoré.

Il a par ailleurs invité les jeunes à faire le bon choix pour, dit-il, contribuer au développement de la région de N’Zérékoré.

Le curé de la paroisse de Gonian n’est pas resté en marge de cette réjouissance. Pour lui, il s’agit d’un sentiment de joie et de satisfaction, car l’annonce initiale des élections avait suscité une frustration chez les fidèles catholiques.

« Ils ont tous été choqués d’apprendre que la Pentecôte, qui est une grande fête dans l’Église catholique, soit choisie comme jour des élections. C’est quelque chose qui n’a pas du tout satisfait les fidèles », a martelé l’abbé Laurent Lama.

Il estime que le report fait suite à une doléance exprimée par les responsables religieux lors de la fête de Pâques, invitant les autorités à reconsidérer la date.

« Je ne peux que me réjouir de cela, parce que cela permettra aux fidèles chrétiens de jouir pleinement de cette fête sans aucun stress lié aux élections. Vraiment, je ne peux que remercier les autorités de l’État qui ont entendu les appels de l’Église. Je salue grandement cette décision, parce que le 24 aurait été une source de frustration », a-t-il ajouté.

Il a, par ailleurs, exhorté les fidèles à accomplir massivement leur devoir civique.

« C’est pour eux, et donc ils n’ont qu’à se rendre disponibles pour aller voter massivement, pour que nul ne reste en retard et que chacun puisse s’acquitter convenablement de cette responsabilité et de ce droit civique », a-t-il conclu.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré.