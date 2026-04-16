Kemi Seba arrêté en Afrique du Sud : la menace d’une extradition plane

Visé par un mandat d’arrêt au Bénin pour des faits graves liés à la sûreté de l’État, l’activiste panafricaniste Kemi Seba a été interpellé en Afrique du Sud. Une procédure d’extradition est désormais enclenchée.

De son vrai nom Stellio Gilles Robert Capo Chichi, Kemi Seba, figure controversée du panafricanisme, a été arrêté lundi à Pretoria par la police sud-africaine. L’annonce a été faite jeudi, précisant qu’une procédure d’extradition vers le Bénin est en cours.

L’activiste, suivi par près de 1,5 million d’abonnés sur les réseaux sociaux, est poursuivi dans son pays d’origine pour « apologie de crimes contre la sûreté de l’État et incitation à la rébellion ». Il est notamment accusé d’avoir soutenu une tentative de coup d’État survenue en décembre dernier.

Selon les autorités sud-africaines, Kemi Seba a été interpellé dans un centre commercial, en compagnie de son fils et d’un facilitateur. Ce dernier aurait perçu environ 250 000 rands (près de 13 000 euros) pour organiser leur passage illégal vers le Zimbabwe, via le fleuve Limpopo. Le duo projetait ensuite de rejoindre l’Europe.

Placé en détention provisoire, Kemi Seba doit comparaître devant la justice le 20 avril 2026.

Connu pour ses prises de position radicales contre la France et les régimes africains jugés proches de Paris, le leader de l’ONG « Urgences panafricanistes » s’affiche également comme un soutien assumé des juntes militaires au Sahel. Déchu de sa nationalité française en 2024, il avait récemment obtenu un passeport diplomatique du Niger.

Siby