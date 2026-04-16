ledjely
Accueil » Kemi Seba arrêté en Afrique du Sud : la menace d’une extradition plane
ActualitésAfriqueInternational

Kemi Seba arrêté en Afrique du Sud : la menace d’une extradition plane

Par LEDJELY.COM

Visé par un mandat d’arrêt au Bénin pour des faits graves liés à la sûreté de l’État, l’activiste panafricaniste Kemi Seba a été interpellé en Afrique du Sud. Une procédure d’extradition est désormais enclenchée.

De son vrai nom Stellio Gilles Robert Capo Chichi, Kemi Seba, figure controversée du panafricanisme, a été arrêté lundi à Pretoria par la police sud-africaine. L’annonce a été faite jeudi, précisant qu’une procédure d’extradition vers le Bénin est en cours.

L’activiste, suivi par près de 1,5 million d’abonnés sur les réseaux sociaux, est poursuivi dans son pays d’origine pour « apologie de crimes contre la sûreté de l’État et incitation à la rébellion ». Il est notamment accusé d’avoir soutenu une tentative de coup d’État survenue en décembre dernier.

Selon les autorités sud-africaines, Kemi Seba a été interpellé dans un centre commercial, en compagnie de son fils et d’un facilitateur. Ce dernier aurait perçu environ 250 000 rands (près de 13 000 euros) pour organiser leur passage illégal vers le Zimbabwe, via le fleuve Limpopo. Le duo projetait ensuite de rejoindre l’Europe.

Placé en détention provisoire, Kemi Seba doit comparaître devant la justice le 20 avril 2026.

Connu pour ses prises de position radicales contre la France et les régimes africains jugés proches de Paris, le leader de l’ONG « Urgences panafricanistes » s’affiche également comme un soutien assumé des juntes militaires au Sahel. Déchu de sa nationalité française en 2024, il avait récemment obtenu un passeport diplomatique du Niger.

Siby

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Décès de Mamadou Sylla : « Il priait quand il s’est soudainement effondré… »

LEDJELY.COM

Urgent : El Hadj Mamadou Sylla est mort

LEDJELY.COM

Législatives et communales : la DGE dévoile la liste provisoire des partis retenus

LEDJELY.COM

Propos injurieux en direct : Yama Sega s’excuse après un tollé sur les réseaux sociaux

LEDJELY.COM

Vidéos virales et indignation : le Parquet met en garde après l’affaire Yama Sega et Maya

LEDJELY.COM

Grande distribution : Carrefour Market débarque en Guinée avec de fortes ambitions

LEDJELY.COM
Chargement....