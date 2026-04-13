Kankan : un marigot bloqué, la population de Sanfina explose contre Guiter S.A

La colère gronde à Sanfina, dans la commune rurale de Balandou. Très tôt dans la matinée de ce lundi 13 avril 2026, femmes et jeunes sont sortis massivement pour dénoncer les agissements de l’entreprise Guiter S.A, accusée d’avoir obstrué un marigot du village à l’aide de conteneurs depuis plus d’une décennie.

Selon les manifestants, trois conteneurs installés par la société servent de pont de fortune, mais empêchent l’écoulement naturel de l’eau. Une situation jugée dramatique, à l’origine, selon eux, de plusieurs cas de noyade et de la dégradation du marigot, autrefois vital pour les habitants.

Regroupés devant la base vie de l’entreprise, les protestataires ont exprimé leur ras-le-bol face à ce qu’ils qualifient d’« insupportable ». Mamadi Diakité, responsable du bureau de la jeunesse du village, dénonce une situation qui n’a que trop duré.

« Nous sommes sortis ce matin pour dénoncer une situation qui devient insupportable pour nous. Nous avons un marigot ici dans lequel l’entreprise Guiter a installé trois conteneurs pour bloquer le passage de l’eau afin de réaliser un pont. Depuis 2014, l’écoulement de l’eau est bloqué et nous avons perdu neuf personnes par noyade à cet endroit. Nous avons à plusieurs reprises alerté l’entreprise sur les conséquences, mais jusque-là, rien n’a été fait », déplore Mamadi Diakité, un citoyen rencontré sur place.

D’après lui, la mobilisation s’est déroulée sans incident majeur. Les manifestants affirment avoir privilégié le dialogue, tout en exigeant des mesures concrètes.

« Nous nous sommes rendus à leur base ce matin sans violence ni injure pour leur demander d’enlever ces conteneurs qui bloquent le passage et polluent l’eau du marigot. Aujourd’hui, nous ne pouvons plus puiser de l’eau ni laver nos habits. Nous avons vraiment souffert », insiste-t-il.

Même indignation chez d’autres habitants, qui dénoncent l’inaction de l’entreprise malgré de nombreuses démarches.

« Nous avons été très patients. Le patriarche du village et le bureau de la jeunesse ont tout fait auprès de la société, mais rien n’a changé. Des travaux prévus pour cinq ans traînent depuis plus de dix ans. Nous ne pouvons plus accepter que notre marigot soit bloqué. Depuis des années, nous sommes privés de ce cours d’eau qui nous servait de source d’approvisionnement », explique Moussoukén Sangaré, habitante de Sanfina.

Face à ce qu’ils perçoivent comme un manque de volonté de la part de l’entreprise, certains habitants annoncent un durcissement du mouvement.

« Kaba Guiter et son fils sont informés de la situation, mais ils ne veulent pas faire ce que nous demandons. Cette fois-ci, nous n’accepterons plus que ces conteneurs restent. Nous allons continuer à dénoncer jusqu’à ce que nous obtenions satisfaction », prévient Konadi Diakité, également habitante du village.

Pour l’heure, aucune réaction officielle de Guiter S.A n’a été enregistrée. Sur le terrain, la tension est restée vive jusqu’aux environs de 10 heures. Les populations appellent désormais à une intervention urgente des autorités afin de mettre fin à une situation qui affecte leur quotidien depuis plus de dix ans.

Michel Yaradouno, depuis Kankan