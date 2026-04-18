Double scrutin du 31 mai : le Club des Métis sonne la mobilisation pour des élections sans violences

À quelques semaines des élections législatives et communales, le Club des Métis pour la prévention des conflits et le maintien de la paix (CMP2) passe à l’offensive. L’ONG a lancé, ce samedi 18 avril à la Maison de la presse, une vaste campagne de sensibilisation pour prévenir les tensions et promouvoir un climat électoral apaisé.

À l’approche du double scrutin prévu le 31 mai prochain, le Club des Métis pour la prévention des conflits et le maintien de la paix (CMP2) a décidé de prendre les devants. Réunis à la Maison de la presse ce samedi, les responsables de l’organisation ont officiellement lancé leurs activités de sensibilisation, avec une ambition claire : éviter que les urnes ne deviennent une source de division.

Face aux risques de crispations souvent observés en période électorale, le CMP2 entend jouer pleinement son rôle de médiateur social. L’ONG a ainsi annoncé une collaboration avec la Direction générale des élections, tout en dévoilant un plan d’action structuré autour de trois phases clés : préélectorale, électorale et postélectorale.

Créé en 2010 dans un contexte marqué par des violences électorales, le CMP2 s’appuie sur une expérience forgée dans la gestion des tensions communautaires. Son approche repose sur une implication active des jeunes, des femmes et des leaders religieux, considérés comme des relais essentiels pour apaiser les esprits et renforcer la cohésion sociale.

Dans une allocution à la fois ferme et mobilisatrice, le président par intérim, Mohamed Konaté, a rappelé l’urgence d’une responsabilité partagée.

« Dans un contexte où les périodes électorales peuvent parfois être source de conflits, il est de notre responsabilité collective, en tant qu’ONG patriote et citoyens de la République, d’agir en amont pour prévenir tout type de conflits et promouvoir le vivre-ensemble », a-t-il déclaré.

Sur le terrain, les actions cibleront en priorité les communes de Sonfonia et Kagbelen. Au programme : campagnes de sensibilisation sur le rôle citoyen, promotion du fair-play politique, respect des lois et encouragement à une participation massive aux scrutins. L’objectif est clair : faire des électeurs des acteurs de paix plutôt que des instruments de confrontation.

Le message du CMP2 se veut également un appel à tous les acteurs du processus électoral. « Des élections apaisées ne dépendent pas seulement des institutions, mais aussi de l’engagement de chaque citoyen », a insisté Mohamed Konaté, exhortant les politiques au dialogue, les médias au professionnalisme et les populations au rejet de toute forme de violence.

Revenant sur les racines de l’organisation, le secrétaire général Mohamed Mamadama Camara a rappelé que le CMP2 est né des douleurs du passé.

« Les violences de 2010 ont été un déclic. Nous avons compris la nécessité de créer une structure capable de rassembler les communautés et d’intervenir comme médiateur en cas de tensions », a-t-il expliqué.

Depuis, l’ONG revendique plusieurs interventions réussies dans la prévention et la gestion des conflits à travers le pays. Une expérience qu’elle compte mettre à profit pour accompagner les échéances électorales à venir.

Aminata Camara