Tanou Diallo recadre le ministre des Sports après sa sortie jugée « indigne »

Dans une publication sur Facebook, le ministre des Sports, Kéamou Bogola Haba, a tenté de justifier le retard puis l’annulation du vol qui devait rapatrier la délégation guinéenne depuis l’Ouganda. Selon lui, ce dysfonctionnement serait lié au fait que « d’autres Guinéens ont tout simplement vendu les avions appartenant à la Guinée ». Cette déclaration a immédiatement suscité de vives réactions. Le journaliste sportif et officier médias de la Confédération africaine de football (CAF), Tanou Diallo, a dénoncé des propos « irresponsables et indignes d’un membre du gouvernement ».

« La communication du ministre des Sports est irresponsable, légère et indigne d’un membre du gouvernement. Lorsqu’on a l’honneur de servir la République à un tel niveau, il faut en maîtriser les codes, avoir le sens de la retenue, faire preuve d’anticipation et disposer, en toute circonstance, d’un plan B, voire C. On n’élude pas ses responsabilités et l’on ne se décharge pas sur les autres. Écorner l’image du pays par des sorties médiatiques incontrôlées, théâtrales et chaotiques constitue une faute grave qui devrait entraîner une sanction exemplaire. Nous sommes la République de Guinée : tout représentant de l’État a le devoir de respecter et de préserver les couleurs nationales », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

