ledjely
Accueil » Tanou Diallo recadre le ministre des Sports après sa sortie jugée « indigne »
A la une

Tanou Diallo recadre le ministre des Sports après sa sortie jugée « indigne »

Par LEDJELY.COM

Dans une publication sur Facebook, le ministre des Sports, Kéamou Bogola Haba, a tenté de justifier le retard puis l’annulation du vol qui devait rapatrier la délégation guinéenne depuis l’Ouganda. Selon lui, ce dysfonctionnement serait lié au fait que « d’autres Guinéens ont tout simplement vendu les avions appartenant à la Guinée ». Cette déclaration a immédiatement suscité de vives réactions. Le journaliste sportif et officier médias de la Confédération africaine de football (CAF), Tanou Diallo, a dénoncé des propos « irresponsables et indignes d’un membre du gouvernement ».

« La communication du ministre des Sports est irresponsable, légère et indigne d’un membre du gouvernement. Lorsqu’on a l’honneur de servir la République à un tel niveau, il faut en maîtriser les codes, avoir le sens de la retenue, faire preuve d’anticipation et disposer, en toute circonstance, d’un plan B, voire C. On n’élude pas ses responsabilités et l’on ne se décharge pas sur les autres. Écorner l’image du pays par des sorties médiatiques incontrôlées, théâtrales et chaotiques constitue une faute grave qui devrait entraîner une sanction exemplaire. Nous sommes la République de Guinée : tout représentant de l’État a le devoir de respecter et de préserver les couleurs nationales », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Ledjely.com

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Drame à Manéah : Serhou Guirassy exprime son soutien aux victimes

LEDJELY.COM

La Synergie GMD25 se déchire… et une partie fait ses valises pour l’AFP

LEDJELY.COM

Syli national A : Paolo Duarte nommé sélectionneur 

LEDJELY.COM

Guinée : les Forces Vives accusent le général Doumbouya de « confiscation du pouvoir » et appellent à la mobilisation à partir du 5 septembre

LEDJELY.COM

Référendum constitutionnel : la DGE appelle à cesser toute campagne anticipée

LEDJELY.COM

Incendie à Madina : des milliards réduits en cendres, des victimes en larmes

LEDJELY.COM
Chargement....