Tragédie à Manéah : l’UFDG annule son Assemblée Générale et appelle à la solidarité

Suite au drame survenu à Manéah et Coyah, la Direction Nationale de l’UFDG a décidé, par respect et solidarité envers les victimes, d’annuler son Assemblée Générale initialement prévue ce samedi 23 août 2025.

Dans cette période de deuil, le parti invite l’ensemble de ses responsables, militants et sympathisants du Grand Conakry à une forte mobilisation. À cet effet, une réunion de coordination se tiendra le vendredi 22 août 2025 à 15h30 à Manéah, afin de planifier et d’organiser l’assistance ainsi que le réconfort destinés aux familles endeuillées.

Ci-dessous, le communiqué du parti :

Ledjely.com