Glissement de terrain à Manéah : « Nous devons tirer les leçons de ce drame » (PUP)

Soixante-douze heures après le glissement de terrain meurtrier survenu à Manéah, dans la préfecture de Coyah, le Parti de l’Unité et du Progrès (PUP) a exprimé, ce samedi 23 août, sa compassion envers les victimes et leurs familles lors d’une conférence de presse organisée à son siège.

Dans son intervention, le président du parti, Elhadj Fodé Bangoura, a présenté ses condoléances les plus attristées au peuple de Guinée.

« C’est avec beaucoup d’émotion que le Parti de l’Unité et du Progrès (PUP) a appris les événements survenus à Dubréka et à Manéah, où des glissements de terrain ont coûté la vie à plusieurs de nos compatriotes, plongeant leurs familles dans la douleur et la consternation. Nos pensées vont d’abord aux victimes et à leurs proches, ainsi qu’à toutes les personnes qui ont vu leurs maisons et leurs biens emportés par ces catastrophes », a-t-il déclaré.

Le PUP a également salué la bravoure et le professionnalisme des équipes de secours mobilisées sur le terrain.

« Le Parti de l’Unité et du Progrès (PUP) salue l’engagement et le professionnalisme des équipes de secours, qui n’ont ménagé aucun effort pour sauver des vies et venir en aide aux rescapés. Le parti reste convaincu que le gouvernement de la République de Guinée prendra toutes les mesures nécessaires pour mieux encadrer l’occupation des zones à risque, afin de prévenir de telles situations », a-t-il affirmé.

En conclusion, le PUP a lancé un appel à la responsabilité collective : « Nous devons tirer les leçons de ce drame et renforcer les mécanismes de prévention pour protéger les populations ».

Aminata Camara