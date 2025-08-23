ledjely
Accueil » Glissement de terrain à Manéah : « Nous devons tirer les leçons de ce drame » (PUP)
ActualitésBasse-GuinéePolitiqueSociété

Glissement de terrain à Manéah : « Nous devons tirer les leçons de ce drame » (PUP)

Par LEDJELY.COM

Soixante-douze heures après le glissement de terrain meurtrier survenu à Manéah, dans la préfecture de Coyah, le Parti de l’Unité et du Progrès (PUP) a exprimé, ce samedi 23 août, sa compassion envers les victimes et leurs familles lors d’une conférence de presse organisée à son siège.

Dans son intervention, le président du parti, Elhadj Fodé Bangoura, a présenté ses condoléances les plus attristées au peuple de Guinée.

« C’est avec beaucoup d’émotion que le Parti de l’Unité et du Progrès (PUP) a appris les événements survenus à Dubréka et à Manéah, où des glissements de terrain ont coûté la vie à plusieurs de nos compatriotes, plongeant leurs familles dans la douleur et la consternation. Nos pensées vont d’abord aux victimes et à leurs proches, ainsi qu’à toutes les personnes qui ont vu leurs maisons et leurs biens emportés par ces catastrophes », a-t-il déclaré.

Le PUP a également salué la bravoure et le professionnalisme des équipes de secours mobilisées sur le terrain.

« Le Parti de l’Unité et du Progrès (PUP) salue l’engagement et le professionnalisme des équipes de secours, qui n’ont ménagé aucun effort pour sauver des vies et venir en aide aux rescapés. Le parti reste convaincu que le gouvernement de la République de Guinée prendra toutes les mesures nécessaires pour mieux encadrer l’occupation des zones à risque, afin de prévenir de telles situations », a-t-il affirmé.

En conclusion, le PUP a lancé un appel à la responsabilité collective : « Nous devons tirer les leçons de ce drame et renforcer les mécanismes de prévention pour protéger les populations ».

Aminata Camara

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Suspension du RPG AEC : « Ils nous ont aidés à durcir notre position » (Sory Sanoh)

LEDJELY.COM

Manéah : le glissement de terrain fait 18 morts, les recherches se poursuivent

LEDJELY.COM

RDC : le ministère public requiert la peine de mort contre Joseph Kabila

LEDJELY.COM

Le MATD suspend l’UFDG, une réunion d’urgence en vue (Source)

LEDJELY.COM

Cas de Naby Keïta, Paulo Duarte révèle : « Naby Keïta m’a dit oui, puis ensuite non »

LEDJELY.COM

Sangarédi : une fillette de 12 ans assassinée, le procureur promet justice

LEDJELY.COM
Chargement....