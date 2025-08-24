Incendie au marché de Coyah : pas de pertes humaines mais huit boutiques ravagées

Un incendie s’est déclaré ce samedi 23 août, aux environs de 18 heures, au marché central de Coyah, provoquant d’importants dégâts matériels. Huit boutiques ont été ravagées par les flammes avant l’intervention des secours. À l’arrivée de notre équipe sur place, le feu était déjà maîtrisé, mais une foule nombreuse restait massée, redoutant une éventuelle reprise.

Selon les premières informations, le sinistre serait d’origine électrique. « C’est à 18 h 05 que nous avons été alertés. Au total, huit boutiques ont été touchées. Six camions-citernes des sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour circonscrire l’incendie », a précisé le commandant Kamano, chef du commissariat de police voisin. « Nos premiers constats révèlent un court-circuit électrique comme cause probable. »

Parmi les commerçants sinistrés, Thierno Mamoudou Diaby, vendeur de produits alimentaires, témoigne :

« J’étais dans ma boutique vers 17 h 30 quand nous avons vu de la fumée s’élever. Nous avons aussitôt alerté. Avec l’aide des riverains, nous avons réussi à sauver une partie des marchandises que nous avons transférées au chef de quartier. Pour l’instant, je ne peux pas estimer les pertes, mais nous sollicitons un appui pour nous relever ».

De son côté, Abdoulaye Djibril, vendeur d’appareils électroniques, se veut rassurant.

« Le feu est parti des habitations situées derrière les boutiques voisines. Alhamdoulillah, il n’y a pas eu de pertes en vies humaines. Nous remercions les citoyens pour leur assistance précieuse », dit-il.

Alors que les autorités poursuivent leurs enquêtes, les commerçants touchés appellent à la solidarité pour reconstruire ce qui a été perdu dans ce drame soudain.

Thierno Amadou Diallo