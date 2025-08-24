Politique : « Bientôt, un RPG bis en Guinée » (Taliby Dabo)

Taliby Dabo, récemment exclu du RPG-Arc-en-ciel (RPG-AEC) par le bureau politique national, a annoncé ce dimanche 24 août 2025 la création d’un nouveau RPG dont il se dit prêt à prendre la tête. Cette déclaration intervient alors que le gouvernement vient de suspendre pour 90 jours trois partis politiques, dont celui de son mentor, l’ancien président Alpha Condé.

Selon lui, il ne s’agit pas de parler du RPG-AEC, mais plutôt du « RPG originel ».

« On a revu les textes du parti, élaboré le statut et le règlement intérieur et nous avons adressé une demande d’agrément au ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation. Tout cela s’est fait discrètement. Très bientôt, vous allez entendre que le RPG est de retour sur le terrain. Peut-être qu’il y aura deux RPG, si eux aussi se réveillent et obtiennent un agrément. Nous allons organiser un congrès qui partira de la base jusqu’au sommet, en présence de plusieurs figures du parti. La base ne connaît pas le RPG-AEC, mais le RPG, et c’est cela qui m’intéresse », a déclaré Taliby Dabo.

Revenant sur la décision de suspension de trois partis politiques par le MATD, il estime que le gouvernement agit dans les règles.

« Le ministère est très cohérent dans sa démarche. Pour sanctionner, il faut aller progressivement. D’abord, ces partis étaient en observation, maintenant ils sont suspendus. Ne soyez pas surpris que, passé les 90 jours, ils soient dissous s’ils ne se conforment pas. On ne leur fait pas de tort : aucun de ces partis suspendus n’est en règle. Cela fait plus de trente ans que le RPG n’a pas tenu de congrès », a-t-il souligné.

Toutefois, Taliby Dabo affirme ne pas être prêt à briguer la magistrature suprême, malgré son ambition de redonner vie au parti créé par Alpha Condé.

Michel Yaradouno, depuis Kankan