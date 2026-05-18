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OPROGEM : les créateurs de contenus Saad et Sopralpha interpellés après l’interview polémique de Hadya

Par LEDJELY.COM

Les créateurs de contenu Saad et Sopralpha ont été interpellés ce lundi par l’Office de protection du genre, de l’enfance et des mœurs (OPROGEM), à la suite de la diffusion sur les réseaux sociaux d’une interview jugée choquante de la chanteuse Hadya.

Selon plusieurs sources, l’artiste elle-même serait également dans le collimateur des autorités. Cette décision fait suite à la publication d’un contenu largement critiqué sur les plateformes sociales, certains internautes estimant qu’il porte atteinte à la pudeur et ferait la promotion du proxénétisme en Guinée.

Depuis sa diffusion, la vidéo suscite une vive polémique sur les réseaux sociaux, où les réactions se multiplient entre indignation, critiques et débats autour des limites de la liberté d’expression sur internet.

Pour l’heure, aucune communication officielle détaillée n’a encore été faite sur les poursuites envisagées contre les personnes concernées.

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