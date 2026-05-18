Campagne électorale : forte mobilisation autour de Dr Dansa Kourouma à Gbessia

Les candidats de l’Union pour un Mouvement Populaire (UMP) ont été accueillis dans une ambiance de ferveur populaire ce dimanche après-midi à Benarez, dans le quartier Yimbaya Port 2, au sein de la commune urbaine de Gbessia.

Mobilisés en grand nombre, jeunes, femmes et sages de la localité ont réservé un accueil triomphal aux honorables Boubacar Siddighy Diallo et Dr Dansa Kourouma ainsi qu’à leur délégation, venus à la rencontre des citoyens dans le cadre de la campagne pour les élections législatives du 31 mai prochain.

Dans une atmosphère conviviale, les deux responsables politiques se sont adressés aux populations en langue soussou, suscitant une forte adhésion des habitants, visiblement acquis aux idéaux et au projet de société portés par la GMD et son alliée l’UMP.

Au cours des échanges, les citoyens ont exprimé, à l’unanimité, leur volonté de porter leurs suffrages sur la liste du parti lors du scrutin à venir. En retour, les populations ont mis en avant plusieurs préoccupations liées au développement de leur localité, notamment le besoin d’infrastructures sociales de base indispensables à l’amélioration des conditions de vie et à l’émancipation de la communauté.

Moment fort de cette mobilisation citoyenne : la désignation de Dr Dansa Kourouma comme parrain de la commune urbaine de Gbessia. Une marque de confiance et de reconnaissance accueillie avec émotion par l’intéressé, qui a salué cet honneur tout en réaffirmant son engagement à défendre les intérêts de la commune à la future Assemblée nationale.

« Je me battrai pour les causes de Gbessia et pour l’amélioration des conditions de vie de nos populations », a notamment assuré Dr Dansa Kourouma devant une foule enthousiaste.

À travers cette mobilisation populaire à Yimbaya Port 2, l’UMP confirme son ancrage de proximité et renforce davantage sa dynamique de terrain à quelques jours des élections législatives du 31 mai.

Mamadou Sow