Meilleur buteur de la Ligue des Champions : Guirassy attendu à Conakry ce lundi

La Fédération Guinéenne de Football informe le public sportif guinéen de l’arrivée ce lundi 18 mai 2026 à 21H40 TU à Conakry de l’international guinéen Serhou Guirassy, à bord d’un vol Air France, pour la présentation officielle de son trophée de meilleur buteur de la Ligue des Champions de l’UEFA au titre de la saison 2024-2025.

Cette distinction historique, obtenue grâce à ses performances exceptionnelles sur la scène européenne, constitue une immense fierté pour toute la nation guinéenne et pour le football africain.

À cette occasion, la FGF invite les supporters du Syli National, les amoureux du football ainsi que toute la population à se mobiliser afin de réserver un accueil chaleureux à Serhou Guirassy.

Fédération Guinéenne de Football