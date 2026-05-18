Guinée : la HAC lève l’interdiction d’exercer visant le journaliste Lamine Guirassy

La Haute Autorité de la Communication (HAC) a annoncé, ce lundi 18 mai 2026, la levée de l’interdiction d’exercer le métier de journaliste qui frappait Lamine Guirassy depuis juin 2025.

Dans une décision officielle signée par le président de l’institution, Boubacar Yacine Diallo, le collège de la HAC indique que cette mesure s’inscrit dans une « volonté d’apaisement du climat médiatique et de promotion de la liberté d’expression ».

Lamine Guirassy avait été suspendu « jusqu’à nouvel ordre » après la diffusion d’une fausse alerte sismique sur les réseaux sociaux, une publication qui avait provoqué une psychose au sein de la population, selon la HAC.

Dans le document, l’organe de régulation précise avoir pris acte « des regrets exprimés » par le journaliste ainsi que de son engagement à respecter désormais les règles d’éthique et de déontologie encadrant la profession en République de Guinée.

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